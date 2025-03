Pagelle di Juventus-Genoa 1-0: una perla di Yildiz regala la prima vittoria a Tudor. Ma i bianconeri non brillano

I top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la 30a giornata di campionato. Ai bianconeri basta una prodezza del turco.

Tre punti servivano e tre punti sono arrivati. La Juventus batte il Genoa di misura, capitalizzando al massimo la prodezza di Kenan Yildiz nel primo tempo. Partita non spettacolare, con rarissime occasioni da gol e con degli schemi che i bianconeri evidentemente ancora devono memorizzare. Per Tudor, tutto sommato, va bene così. Un po’ meno per Vieira con la sua squadra che forse avrebbe potuto osare di più.

Le scelte di Tudor e Vieira

Igor Tudor e Patrick Vieira si sono incrociati brevemente durante la loro esperienza in comune. Oggi il croato vive il suo sogno, da primo allenatore della Juve nella speranza di riportare in alto i colori del suo cuore. Più che la tattica conta l’atteggiamento ma la Vecchia Signora la pelle la cambia eccome. Dal 4-2-3-1 di Motta si passa al 3-4-2-1. Vlahovic scalza Kolo Muani, Nico Gonzalez e McKennie giocano a tutta fascia.

Nel Genoa, invece, la novità più significativa è la maglia che omaggia il Boca Juniors. In campo la sorpresa è l’assenza dal primo minuto di Malinovskyi. C’è Onana in mediana accanto a Frendrup e Masini mentre Zanoli e Miretti completano un tridente che vede Pinamonti al centro.

Una perla di Yildiz sblocca il risultato

La Juve sblocca il risultato dopo 25 minuti. Determinante è Tudor che velocizza una rimessa laterale consentendo alla sua squadra di andare subito all’attacco. Il resto lo fa Kenan Yildiz con una meravigliosa azione individuale che gli permette di andare a tu per tu con Leali e trafiggerlo. Questo è l’episodio chiave di un primo tempo certamente non pirotecnico, nel quale il Genoa non forza mai la giocata.

Fatica e gloria: così la Juve la porta a casa

“Dobbiamo giocare più avanti” è la richiesta di Tudor dopo i primi 45 minuti. Pinamonti sfiora il gol del pari in girata accendendo una spia tra i bianconeri. In realtà l’incontro scorre poi via senza lasciare particolari emozioni. Chi si attendeva reti e spettacolo rimane deluso. Troppo alta la posta in palio: la Juve era interessata solo a portare a casa i tre punti. Il Genoa non ha fatto tantissimo per sottrarglieli. In attesa di nuove prove.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Nessun intervento degno di nota.

Nessun intervento degno di nota. Gatti 6,5 Si incolla a Miretti inseguendolo praticamente ovunque. Sfortunato, si fa male e non dura neanche un tempo. (Dal 28′ Kalulu 6 Il centro-destra è la sua zona di comfort. Si piazza lì senza rinunciare a qualche avanzata).

Si incolla a Miretti inseguendolo praticamente ovunque. Sfortunato, si fa male e non dura neanche un tempo. (Dal 28′ Il centro-destra è la sua zona di comfort. Si piazza lì senza rinunciare a qualche avanzata). Renato Veiga 6 Un’ingenuità su Pinamonti sulla quale è costretto a rimediare Gatti. Per il resto controlla bene il centravanti genoano. Nel finale sfiora il 2-0.

Un’ingenuità su Pinamonti sulla quale è costretto a rimediare Gatti. Per il resto controlla bene il centravanti genoano. Nel finale sfiora il 2-0. Kelly 6 Non è che dia tanta sicurezza ma allo stesso tempo non si può dire che commetta chissà quali sbavature.

Non è che dia tanta sicurezza ma allo stesso tempo non si può dire che commetta chissà quali sbavature. Nico Gonzalez 6 Tudor gli chiede sacrificio a tutta fascia, quando riparte lo fa con discreta qualità. Il problema è che si spegne troppo presto. (Dall’82’ Weah ng )

Tudor gli chiede sacrificio a tutta fascia, quando riparte lo fa con discreta qualità. Il problema è che si spegne troppo presto. (Dall’82’ ) Locatelli 6 Regia semplice come nelle sue corde e tanta intensità.

Regia semplice come nelle sue corde e tanta intensità. Thuram 6 Nel 3-4-2-1 impostato da Tudor ha un ruolo prevalentemente di copertura.

Nel 3-4-2-1 impostato da Tudor ha un ruolo prevalentemente di copertura. McKennie 6 Fa l’esterno ma si accentra molto per caratteristiche. C’è da lavorare nell’interpretazione del ruolo.

Fa l’esterno ma si accentra molto per caratteristiche. C’è da lavorare nell’interpretazione del ruolo. Koopmeiners 5,5 Non brilla neanche stavolta. Prestazione piuttosto incolore, in linea con le precedenti. (Dal 66′ Conceicao 6 Giusto qualche spunto per mettersi in mostra).

Non brilla neanche stavolta. Prestazione piuttosto incolore, in linea con le precedenti. (Dal 66′ Giusto qualche spunto per mettersi in mostra). Yildiz 7 Il gol è meraviglioso. Finalmente gioca più libero e vicino alla porta avversaria.

Il gol è meraviglioso. Finalmente gioca più libero e vicino alla porta avversaria. Vlahovic 6 Generoso anche se tecnicamente non è finissimo. Soffre la marcatura asfissiante di De Winter.

Top e flop del Genoa

Frendrup 6,5 Entra in tutte le azioni del Grifone. Prova anche un paio di conclusioni verso la porta avversaria.

Entra in tutte le azioni del Grifone. Prova anche un paio di conclusioni verso la porta avversaria. Pinamonti 6 Anticipa Kalulu e va vicino al gol con una girata imprecisa di poco. Gioca bene, nonostante i palloni ricevuti non siano stati molti.

Anticipa Kalulu e va vicino al gol con una girata imprecisa di poco. Gioca bene, nonostante i palloni ricevuti non siano stati molti. Vasquez 6 Una chiusura difensiva che vale un gol.

Una chiusura difensiva che vale un gol. Onana 5,5 Non proprio un uomo d’ordine.

Non proprio un uomo d’ordine. Zanoli 5 Con l’adattato McKennie e con Kelly di fronte la sensazione è che potesse provare a fare qualcosa in più.

