Juventus, Kolo Muani da salvatore della patria a esubero: con Tudor anche il suo futuro in bilico

Dopo lo straordinario impatto delle prime giornate il francese s’è bloccato: la volontà del nuovo allenatore di rilanciare Vlahovic può spingere il club ad abbandonare l’idea del riscatto

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Da salvatore della patria a esubero: questa la parabola di Randal Kolo Muani, che dopo un impatto straordinario sul mondo Juventus ha avuto un calo di rendimento e ora con l’arrivo di Igor Tudor rischia di vedere sempre meno il campo. E anche il riscatto del francese dal Psg è ora in bilico.

Juventus, il calo di Kolo Muani

Quando è arrivato alla Juventus, Randal Kolo Muani sembrava poter dare la svolta definitiva alla stagione dei bianconeri. Il francese, arrivato in prestito dal Psg, ha segnato 5 gol nelle prime 3 gare giocate con la squadra di Thiago Motta, per poi firmare un assist favoloso per Francisco Conceiçao nell’1-0 rifilato all’Inter all’Allianz Stadium.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da allora, però, l’impatto di Kolo Muani sul gioco della Juve si è via via affievolito: il francese non segna ormai da 5 turni in serie A e da 8 gare contando anche le coppe (da cui i bianconeri sono stati eliminati).

Juventus, Tudor pro-Vlahovic: Kolo Muani ai margini?

Più che il calo di rendimento, però, il presente alla Juventus di Kolo Muani è messo in discussione dall’arrivo di Igor Tudor. In conferenza stampa il tecnico croato ha accennato alla possibilità di schierare Dusan Vlahovicin coppia col francese, ma dalle sue parole si è anche capito che vede il serbo come il vero titolare della Juventus: la ricostruzione morale e tecnica del centravanti ex Fiorentina, anzi, è uno dei primi obiettivi che la stessa dirigenza bianconera ha posto a Tudor.

E accanto a Vlahovic, Tudor vede più Kenan Yildiz – altro talento di proprietà bianconera da rilanciare – più che Kolo Muani. Già a partire dalla partita col Genoa, insomma, il francese potrebbe finire in panchina per poi essere relegato al ruolo di alternativa a Vlahovic.

Juventus, a rischio il riscatto di Kolo Muani

Ma l’esonero di Motta e l’arrivo di Tudor potrebbero cambiare anche il futuro di Kolo Muani in bianconero. Dopo l’exploit iniziale il Football Director Cristiano Giuntoli fece intendere di essere assolutamente determinato a voler trattenere l’attaccante dal Psg: il diritto di riscatto fissato a gennaio è di 40-45 milioni, ma fino a poche settimane fa Giuntoli pensava ad un rinnovo del prestito, accompagnato stavolta da un obbligo di riscatto a giugno 2026 per una cifra pari a 40 milioni di euro.

Con l’insediamento di Tudor, però, i piani della Juventus potrebbero cambiare: Kolo Muani non è più imprescindibile e la Juventus potrebbe dunque rinunciare a una trattativa complessa come si annunciava quella col Psg.