Mentana: non sono anti-Juve, Motta tradito ma Inzaghi ha fatto una cosa unica

Il direttore di LA7 parla dell'Inter e di come Inzaghi abbia trasformato la squadra. Non mancano poi chiarimenti sul rapporto con i bianconeri

Da direttore del Tg di LA7 al ruolo ‘inedito’ di opinionista sportivo per una notte. Non è la prima volta che Enrico Mentana dice la sua su temi sportivi, in particolare sul calcio, ma questa volta in qualità di opinionista di ‘Febbre a 90’ (format Youtube di Fabio Caressa) ha sviscerato varie questioni e spiegato perché Thiago Motta alla Juventus abbia fallito. Non manca poi l’elogio a Simone Inzaghi, soprattutto per aver trovato una soluzione che aiuta il calcio italiano e la Nazionale.

Mentana promuove il metodo Inzaghi

Enrico Mentana, accanito tifoso nerazzurro, elogia il tecnico dell’Inter e promuove la strategia di valorizzare i calciatori italiani nel club nerazzurro: “Su Inzaghi non viene mai ricordata una cosa e non so perché: è quello che ha valorizzato di più gli italiani. Si vede che il prodotto italiano lo sa maneggiare, così come i campioni stranieri. Se c’è una squadra con tanti italiani in campo è l’Inter, hai Barella, Bastoni, Frattesi”.

Come Inzaghi ha trasformato Thuram

Mentana spiega poi come Inzaghi sia riuscito ad ottenere un grande rendimento Thuram, trasformandolo in vero bomber ed ottenendo dei significativi cambiamenti: “Quando vedi Thuram dici che è una forza della natura, ma chi lo ha educato ad essere così è Inzaghi, prima non era così. Tutti sappiamo cos’è Lautaro, ma vedendo fattualmente questa prima parte del campionato possiamo dire che c’è un’Inter con Thuram e senza Thuram. Taremi non sta dando il massimo e da Arnautovic avevamo preteso una cosa che non esiste in natura: lui era nella squadra del Triplete, come potrebbe essere performante 15 anni dopo?”.

Mentana spiega perché non è contro la Juventus

Il direttore di La7 spiega poi di non essere contro la Juventus e di non odiare neanche il Milan, per citare le rivali della sua Inter: “So che mi diranno di essere insincero ma non sono anti-Juve, anzi quando gioca bene mi fa anche piacere. Non mi piacciono le offese su Milan e Juve così come non mi piace quando chiamano l’Inter cartonati o prescritti, io non sono mai stati anti-juventino. Thiago Motta, se gli avessero dato il suo pupillo che è andato in Inghilterra (si riferisce a Zirkzee ndr.) al centro dell’attacco avrebbe fatto bene e sarebbe ancora sulla panchina bianconero. Aveva bisogno di tempo, è vero che cambia sempre formazione…Sul Milan stessa cosa, perché dovrei tifare contro? Poi c’è una cosa particolare, ci sono tanti nostri giocatori passati al Milan, certo a noi sono capitati Coco e Guly e loro Pirlo….”.