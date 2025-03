Inter, Inzaghi ottimista sul rientro di Thuram ma Lautaro Martinez e Dumfries preoccupano: “Servirà più tempo”

L'allenatore nerazzurro, fresco di Panchina d'Oro, fa il punto della situazione dei rientri post sosta. Per l'olandese e l'argentino il quadro è più delicato.

Entriamo nella fase cruciale della stagione, quella del raccolto dopo la semina. L’Inter di Simone Inzaghi ha perso la Supercoppa Italiana, lasciata al Milan di Conceicao, ma per il resto è in corsa su tutti i fronti: scudetto, Champions e Coppa Italia. Al rientro dalle nazionali, il tecnico si ritrova a gestire però anche l’emergenza infortuni. Se su Thuram filtra ottimismo per il pieno recupero, diversa è la situazione di Lautaro Martinez e Dumfries.

Si entra nella fase clou della stagione

I palloni iniziano a scottare sempre di più, il margine d’errore si riduce, la gestione delle risorse diventa ancora più importante. Marzo sta finendo e ci lascia una primavera di speranze per chi da buona formica ha accumulato durante il rigido inverno. Questo è anche il momento in cui gli infortuni possono avere un ruolo determinante, lo sa bene anche Simone Inzaghi che ormai sta facendo l’abitudine – bontà sua – a finali di stagione ricchi di obiettivi.

Il rientro di Thuram: da domani in gruppo

Così il tecnico dell’Inter, fresco di Panchina d’Oro, ha voluto fare il punto sulla situazione dei rientri lanciando pillole di ottimismo che servono a rasserenare tutto l’ambiente. La buona notizia riguarda in particolar modo Marcus Thuram: “Si è preso una settimana di cure, perché si trascinava questo problema alla caviglia – sottolinea Inzaghi -. Speriamo che domani possa già lavorare in gruppo“.

La situazione di Dumfries e Martinez

Da monitorare invece le condizioni di Dumfries e Lautaro Martinez che hanno saltato i rispettivi impegni con le nazionali. “Per Lautaro servirà più pazienza rispetto a Thuram – racconta il miglior allenatore italiano del 2024 -. Il recupero procede bene e speriamo di ritrovarlo il prima possibile” Sempre Inzaghi poi aggiunge: “Gli acciacchi li hanno tutte le squadre, compresa l’Inter. Abbiamo avuto un problema con Dumfries e Lautaro, lo staff sanitario sta lavorando: penso sia più lungo per Dumfries che per Lautaro, ma vediamo. Per fortuna qualcuno rientrerà dopo la sosta“.