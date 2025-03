Inzaghi batte Gasperini anche per la Panchina d’Oro, dal tecnico della Dea solidarietà a Motta 

Al mister dell’Inter il premio di miglior allenatore della passata stagione, al secondo posto quello dell’Atalanta: dal palco il messaggio per il collega appena esonerato

Dopo le ripetute vittorie negli scontri diretti sul campo, Simone Inzaghi batte Gian Piero Gasperini anche nella corsa alla Panchina d’Oro: il tecnico dell’Inter è stato votato il migliore della passata stagione da una giuria di colleghi. Un premio speciale è andato anche all’allenatore della Dea, che dal palco ha mandato un messaggio di solidarietà a Thiago Motta.

Inzaghi batte Gasperini anche per la Panchina d’Oro

Dopo le 7 vittorie di file ottenute dalla sua Inter contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha battuto ancora una volta Gian Piero Gasperini: stavolta i due non erano in lotta per i 3 punti, ma per la Panchina d’Oro, il premio che una giuria di allenatori assegna ogni anno al collega più bravo nella precedente stagione.

Inzaghi, vincitore dell’ultimo scudetto, l’ha spuntata con 26 voti, quasi il doppio dei 14 raccolti dal Gasp. Tra gli altri premi assegnati, la Panchina d’Argento per la serie B, andata a Fabio Pecchia per la promozione del Parma, e il premio per la Serie C assegnato a Guido Pagliuca per la superba stagione della Juve Stabia.

Il grazie di Inzaghi all’Inter

Dal palco Inzaghi ha ringraziato i colleghi e la sua famiglia, oltre a tutto il mondo Inter: società, staff tecnico e giocatori. “Un onore essere votato dai colleghi e ricevere un riconoscimento così prestigioso a Coverciano – ha dichiarato l’allenatore nerazzurro – . Condivido il premio coi miei collaboratori e con i calciatori perché in questi quattro anni hanno sempre cercato di dare il massimo e non è semplice giocando così spesso. Non dimentico la dirigenza e la proprietà, ma anche la famiglia che è sempre al mio fianco”.

Gasperini e il messaggio di solidarietà per Motta

Oltre al secondo posto alle spalle di Inzaghi, Gasperini ha portato però a casa anche una Panchina d’Oro Speciale per la vittoria dell’Europa League ottenuta dall’Atalanta nella scorsa stagione. Nel ricevere il premio, Gasp ha ringraziato la società di Percassi, lo staff, i giocatori e la città di Bergamo. “Questo trofeo non mi ha cambiato, la vittoria di un allenatore è migliorare i propri calciatori ogni giorno”, ha poi aggiunto il tecnico della Dea, che prima di congedarsi ha però voluto dedicare un messaggio di solidarietà a Thiago Motta, collega appena esonerato dalla Juventus.

“Quando gli allenatori sono in difficoltà, spesso c’è una gogna mediatica sul personale. Non mi piace. Un pensiero va ai tecnici in difficoltà e nello specifico del momento a Thiago”, le parole di Gasperini.