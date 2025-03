Atalanta-Inter, bordoCam rivela cosa ha detto Gasperini all'arbitro, le urla di Ederson e lo sfogo di Lautaro

Atalanta-Inter e le decisioni di Massa continuano a far discutere: Dazn ricostruisce i momenti del rosso a Ederson e del gol annullato a Lautaro

Il campionato si ferma per le nazionali, ma le polemiche no. Perché quelle non vanno mai in pausa. Si parla ancora di Atalanta-Inter e dell’espulsione di Ederson che ha fatto infuriare la Dea e soprattutto Gasperini: bordoCam, l’approfondimento di Dazn, rivela cosa è successo in quei concitati momenti del big match del Gewiss.

Atalanta-Inter, bordoCam: tutto sul rosso a Ederson

Minuto 81 di un incontro che aveva ancora tanto da dire a causa della precedente sospensione della gara a causa del malore di un tifoso sugli spalti. Massa ammonisce Ederson per proteste, che reagisce applaudendo l’arbitro: secondo giallo ed espulsione.

Saltano i nervi in campo: i bergamaschi sono increduli, non riescono a farsene una ragione. Gasperini è una furia. Incontenibile. È successo tutto in pochissimi secondi, catturati dagli attenti occhi elettronici di Dazn, che, attraverso il format bordoCam, fa rivivere da un’altra prospettiva l’episodio chiave dello scontro diretto per lo scudetto tra Atalanta e Inter.

L’attacco di Gasperini all’arbitro e le urla di Ederson

“Bravo, bravo”, punge Ederson applaudendo l’arbitro che lo aveva appena ammonito. Massa lo castiga col secondo giallo: sotto la doccia. Zappacosta si avvicina a Massa: “È gravissimo”, dice ironicamente due volte mimando l’applauso. Nel frattempo Bastoni spiega a Kolasinac il motivo dell’espulsione: da regolamento l’applauso non è consentito.

Gasperini è indignato: “Vergognati”, urla dalla panchina. Anche al termine della partita, che l’Inter ha vinto 2-0 volando a +6 in classifica, il tecnico della Dea userà parole durissime nei confronti del direttore di gara: “Ha rovinato la partita”. Una volta sotto il tunnel che conduce negli spogliatoi, Ederson è pizzicato mentre si lascia andare a un duro sfogo, chissà se contro Massa o verso sé stesso.

Anche Lautaro scontento con Massa: ecco perché

Al 70′ Lautaro segna la rete del 2-0, ma Massa annulla per il contatto del capitano dell’Inter con Djimsiti. L’arbitro stoppa subito le proteste dell’argentino: “Per me è fallo”. Il Toro non ci sta: “Ma come? Ho guardato la palla…”.

Anche Inzaghi da bordocampo lascia chiaramente intendere che non c’è nulla agitando le mani. Ma in un primo momento l’allenatore pensa che si stia valutando una possibile posizione di fuorigioco. Quando capisce che Massa ha invece punito l’intervento di Lautaro sul difensore orobico, si rivolge sorpreso al quarto uomo Sozza: “Ha fischiato fallo?”.