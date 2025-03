Atalanta-Inter, Massa nel mirino per il rosso a Ederson e quello tardivo a Bastoni: rispunta la Marotta League

L'arbitro contestato da Gasperini e sul web: polemiche anche per la sospensione di sei minuti e mezzo per malore di un tifoso, il gol di Carlos Augusto è arrivato subito dopo.

Una vittoria che sa di Scudetto. L’Inter piega l’Atalanta, lascia a sei lunghezze di distanza la squadra di Gasperini e si porta a +3 sul Napoli quando mancano nove giornate alla conclusione del campionato. Un successo più che meritato per i nerazzurri, anche se sul web si scatena la protesta. Nel mirino le decisioni dell’arbitro, soprattutto la gestione dei cartellini. Polemiche, in particolare, per il rosso a Ederson (si era ancora sullo 0-1) e per quello considerato “tardivo” a Bastoni, precedentemente graziato. Immancabile, su X, l’esplosione del trend “Marotta League”, quasi d’obbligo dopo ogni big match dei nerazzurri.

Atalanta-Inter, anche Caputi critica Massa

Tra i primi a interrogarsi sulla direzione di gara del fischietto di Imperia è il giornalista Massimo Caputi, che scrive su X: “Se non avesse espulso Ederson, Massa avrebbe poi fatto lo stesso con Bastoni?”. Molto più diretti altri tipi di commenti. Un tifoso del Napoli, ad esempio, è caustico: “Sfida scudetto tra Inter, Atalanta e Napoli decisa dalla permalosità di Massa. A risultato in bilico espelle Ederson, a risultato acquisito Bastoni che era pure diffidato. Mai uno scudetto pulito. Mai”. E ancora, un altro commento: “Non concede un fallo plateale ai danni di Ederson ma dà il giallo per le sue proteste. Poi: non si allontana come un arbitro serio farebbe e decide con un rosso un match scudetto. Sicario perfetto”.

Bastoni graziato e nessuna pietà con Ederson

Gli episodi descritti sono quelli che hanno portato alle due espulsioni nella ripresa (in mezzo è stato cacciato pure il tecnico orobico Gasperini). Il doppio giallo per proteste a Ederson, furente per un fallo di Thuram non fischiato ai suoi danni e poi protagonista di un applauso irridente allo stesso Massa, e quello a Bastoni giunto a partita ormai segnata. Lo stesso difensore nerazzurro era stato “perdonato” qualche minuto prima dopo una protesta plateale, pur essendo già ammonito. In telecronaca su DAZN Stramaccioni ha bacchettato un po’ l’operato di Massa, soprattutto per l’espulsione di Ederson. Dal talent arbitrale Marelli, invece, condivisione delle decisioni dell’arbitro. Anzi, dubbi su un gol annullato a Lautaro.

Due pesi e due misure, social scatenati contro l’arbitro

Sul web è un vespaio. “Reazione scomposta di Bastoni, già ammonito, dopo il fallo su De Ketelaere, Massa fa finta di nulla. A Ederson, stupido nell’applaudire, non è stato perdonato nulla“. E ancora: “Lautaro può mandare a quel paese 10 volte in una partita l’arbitro, Ederson lo fa una volta e si becca due gialli in 10 secondi”. Oppure: “In una partita così intensa non può mai ammonire due volte Ederson per proteste consecutivamente. Fanno i suscettibili solo coi giocatori delle squadre meno blasonate“. Per i tifosi dell’Inter, invece, Massa era da bacchettare “per un gol annullato inspiegabilmente a Lautaro“.

Marotta League, di nuovo in trend l’hashtag tormentone

Potevano mai mancare i riferimenti alla “Marotta League”? No di certo. “Gara rovinata dall arbitro che poi si lava la coscienza espellendo Bastoni su risultato conseguito. Marotta League!”. Sospetti addirittura persino sul malore a un malcapitato tifoso dell’Inter, con sospensione del match proprio prima del gol di Carlos Augusto: “Partita assolutamente falsata da Marotta che ha mandato il nonno cardiopatico in curva con l’incarico di simulare un malore durante un calcio d’angolo, in modo da distrarre i difensori dell’Atalanta”. Repliche, ferme, da parte dei tifosi dell’Inter: “Amplificheranno le polemiche per il rosso giusto a Ederson e non parleranno del gol annullato a Lautaro per un fallo inesistente. Parleranno di Marotta League“.