Inter-Lazio: Marotta League in Coppa Italia? Il web ribolle, lo sfogo di Baroni

L'amarezza del tecnico biancoceleste, post Inter-Lazio di Coppa Italia, e la spiegazione del fuorigioco geografico reclamato dai tifosi sul web

Cosa è successo in Inter-Lazio di Coppa Italia? Biancocelesti eliminati e Marco Baroni infuriato, al termine della gara, dopo l’eliminazione ai quarti di Finale. A scatenare il tecnico dei biancocelesti – e i tifosi sul web – è un chiaro episodio: il primo gol dei nerazzurri viziato da un presunto fuorigioco geografico di De Vrij. Le parole di Baroni e la bufera sui social post-gara.

La delusione di Baroni

E’ il minuto 39′ di Inter-Lazio quando Arnautovic dalla distanza trova un favoloso gol, di sinistro al volo, con tiro sul secondo palo. L’azione parte da calcio d’angolo: corner ad uscire di Dimarco, respinto dalla difesa biancoceleste, il pallone finisce al limite dell’area e viene indirizzato dall’austriaco nell’angolino alla sinistra di Mandas. Nell’area di rigore però, al momento del tiro, ci sono Bisseck e De Vrij che ostruiscono – in fuorigioco geografico – la visuale del portiere della Lazio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A fine gara, Baroni ha commentato con amarezza l’esito dell’incontro: “Siamo dispiaciuti, contava solo passare il turno, ma all’interno della nostra prestazione ci dispiace perché ci è mancato solo il gol. Dobbiamo essere sereni e avere più convinzione negli ultimi metri.”

Il tema arbitrale e la questione del fuorigioco

Durante l’intervista a Mediaset, Baroni non ha affrontato i dubbi sulle decisioni arbitrali, ma in conferenza stampa ha toccato l’argomento senza esporsi troppo: “Primo gol in fuorigioco? Sì, ma non lo commento. Mi dispiace che non sia stato analizzato, ma non voglio entrare nel merito. Io lavoro su ciò che posso cambiare e determinare, sul resto non spendo energie. Sono già uscite classifiche e graduatorie sul VAR, noi andiamo avanti con la nostra identità e non la molliamo”.

Clicca qui per la moviola di Inter-Lazio

Inter-Lazio, la rabbia dei tifosi per il fuorigioco geografico

I tifosi sul web reclamano il fuorigioco geografico in occasione della prima rete segnata da Arnautovic. C’è chi scrive: “Fabbri in un minuto giallo per simulazione ad Isaksen che non c’è mai, anzi è fallo ai suoi danni. Concede una rimessa dal fondo quando era angolo. Che scarso….. affiliato alla Marotta League e anche oggi hanno ladrato con un netto fuorigioco geografico.”

E ancora: “L’assoluto silenzio di gran parte della stampa sul gol e annesso (oggettivo) fuorigioco di De Vrij è la dimostrazione dello schifo associato all’impunibilità. Poi stupitevi della non risposta di Marotta mi raccomando.”

C’è chi va giù in modo duro: “Se volete salvare il calcio dovete iniziare a parlare di MALAFEDE. Questi episodi clamorosi e oggettivi accadono solo con l’Inter e solo in Italia. Ma non vi rendete conto del fuorigioco geografico che impedisce a Mandas di vedere la traiettoria del pallone?”

C’è poi chi incalza: “Si vede benissimo il fuorigioco e la testa del portiere costretto a spostarsi. La farsa continua perché il primo gol era da annullare e la Lazio era stata perfetta in campo”.

Non si placano gli animi sul web: “La Marotta League colpisce ancora. Resto convinto che prima o poi ci sarà uno scandalo, una calcipoli bis, qualcosa che faccia luce su tutto questo. Troppa polvere sotto il tappeto, troppi sospetti, troppi errori a favore di una sola squadra. Karma is a bitch. Anche nel calcio”.

C’è poi chi rinvanga il passato: “Ricordatatevi del fuorigioco geografico di Giroud con il deretano sul prato di San Siro e che loro disputano la Marotta League”.

E infine: “Se pure Calvarese, no dico CALVARESE, ha detto che la posizione di Stefan era ininfluente e quindi gol REGOLARE, é EVIDENTE che il gol fosse da ANNULLARE. Spiace, ma non faccio io le regole.”

Clicca qui per altre notizie su Inter-Lazio: Taremi fa flop e Arnautovic si prende l’ovazione di San Siro, il racconto della gara.