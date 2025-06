NBA, i Mavs ripartono da Cooper Flagg per dimenticare Doncic: le scelte da record dei Nets, quante trade nella notte

Nella notte è andato in scena il draft NBA con la prima chiamata assoluta di Dallas che ha scelto Flagg, Brooklyn sceglie 5 volte, Mark Williams ai Suns via trade

I Dallas Mavericks ricominciano da Cooper Flagg. La franchigia texana riparte dopo la trade che ha mandato Luka Doncic ai Lakers e lo fa con uno dei prospetti più interessanti che siano usciti negli ultimi anni. Una seconda chance clamorosa per Nico Harrisonb, il front office e anche la nuova proprietà dei Mavs.

Le attese per Cooper Flagg

La prima chiamata assoluta al Draft 2025 era una certezza da molti mesi ormai. Cooper Flagg viene considerato come uno dei migliori prospetti a entrare nel mondo dei pro nelle ultime stagioni. Per Dallas il colpo di fortuna è arrivato in occasione della lottery quando con pochissime opportunità ha ottenuto la chiamata numero 1. Ora comincia una nuova era per la franchigia texana, che si trova tra le mani un fossile talento generazionale e il modo migliore per mettersi alle spalle la trade che ha mandato Luka Doncic ai Lakers.

Il giocatore uscito da Duke già ha scatenato le previsioni più ardite: atletismo, difesa di altissimo livello, capacità di crearsi il tiro e mettere in ritmo i compagno, tiro da tre. Flagg ha in mano l’intero pacchetto. E Dallas riparte da lui e da Jason Kidd che nel corso della notte del draft è stato confermato come capoallenatore della squadra.

Nets da record con 5 scelte, la notte del draft

In tanti si aspettavano una mossa dei San Antonio Spurs che invece hanno deciso di tenersi stretta la seconda scelta puntando sulla guardia Dylan Harper da Rutgers. Con la terza chiamata invece i Philadelphia 76ers puntano su VJ Edgocombe, guardia in uscita da Baylor.

Cosa faranno i Nets? Prima del draft era una delle domande che circolavano con maggiore insistenza. Brooklyn arrivava alla notte delle scelte con 5 selezioni, un numero da record che faceva immaginare l’intenzione di salire. Invece la serata si conclude un po’ a sorpresa con la franchigia che porta a casa 5 giocatori: Egor Demin (alla 8), Nolan Traorè (19), Drake Powell (22), Ben Seraf (26), Danny Wolf (27).

Le trade della notte

Una notte di scelte ma anche di tanti scambi, anche se qualcuno è rimasto deluso. Poche le mosse fatte dai gm nel corso della serata del draft. Dopo l’addio di Kevin Durant, i Phoenix Suns rimpolpano la loro batteria di lunghi con la trade che porta Mark Williams dagli Hornets e Charlotte che ha ottenuto la 29esima chiamata della notte (Liam McNeeley), una prima scelta nel 2029.

NBA Draft, tutte le scelte al primo giro

Queste le scelte al primo giro del draft NBA con relativi scambi: