Settecolli, ultima chiamata per i Mondiali: Pilato per evitare il disastro, Razzetti ci prova, quanti dubbi per Paltrinieri

Ultima occasione per riuscire a conquistare la qualificazione ai Mondiali di Singapore in programma dal 27 luglio al 3 agosto: ma a Roma anche l’occasione per vedere all’opera Thomas Ceccon

E’ l’ultima chiamata in vista dei Mondiali in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto. L’Italia del nuoto si raduna per il grande appuntamento del Settecolli in programma al Foro Italico. C’è chi cerca la condizione migliore in vista della rassegna iridata e chi invece prova a strappare un pass all’ultimo minuto.

Ceccon cerca la condizione migliore

La scelta di andare per qualche mese in Australia ha fatto storcere la bocca a qualcuno ma la verità è che Thomas Ceccon ha approfittato alla grande dell’occasione che ha avuto a disposizione. Il nuotatore azzurro ha avuto la possibilità di confrontarsi con nuovi metodi di allenamento ma anche con una mentalità diversa di fare squadra nel mondo del nuoto come lui stesso ha dichiarato. La partecipazione al Settecolli servirà per alzare i regimi del motore in vista di Singapore.

Pilato per evitare il disastro

La prima parte di stagione è stata tutto tranne che positiva per Benedetta Pilato. La qualificazione ai Mondiali nei 100 rana è già sfumata agli Assoluti di Riccone con Anita Bottazzo e Lisa Angiolini che hanno fatto decisamente meglio di lei e con la FIN che non porterà una terza atleta anche se dovesse fare il minimo. Quindi tutte le energie di Benedetta Pilato saranno concentrate sui 50 rana dove dovrà far meno di 30”20, un tempo decisamente alla sua portata. Un traguardo da raggiungere con le unghie e con i denti per non perdere l’opportunità di gareggiare ancora una volta tra le migliori al mondo.

Paltrinieri e Razzetti: tutti gli atleti a caccia del pass

Sono tanti gli atleti azzurri che sperano di sfruttare il Settecolli per dare l’assalto al Mondiale a Singapore, a cominciare dal capitano Gregorio Paltrinieri. L’azzurro ha dedicato gran parte della sua stagione alle prove in acque libere. A Roma potrebbe cercare il pass anche nelle prove in piscina su 800 e 1500 metri ma i dubbi sulla possibilità di continuare sia in piscina che nel fondo aumentano. In caccia di un posto ai Mondiali anche Alberto Razzetti che negli ultimi mesi ha fatto bene ma non ha ancora in tasca la qualificazione nei misti (200 e 400) e nei 200 farfalla. Ma il numero degli atleti italiani che cercheranno la qualificazione mondiale si allarga anche ad Alessandro Miressi nei 100 stile e a Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzera nei 50 stile.