Ceccon, un incidente nega il ritorno in piscina a Merano: salta la prima gara in Italia dopo l'Australia

Il campione olimpico imbottigliato nel traffico dell'A22 a causa di un mega-ingorgo: doveva essere ai nastri di partenza dei 50 stile libero del Cool Swim Meeting.

Era la star più attesa al Cool Swim Meeting, il tradizionale appuntamento di Merano: tre giorni dedicati al grande nuoto, dal 20 al 22 giugno, nella ridente località del Sud Tirolo. E invece Thomas Ceccon si è fatto attendere. Letteralmente, visto che al momento dell’inizio della sua serie non s’è presentato in piscina. Imbarazzo, incredulità, anche un pizzico di sconcerto per organizzatori e tifosi, tanti, che aspettavano l’arrivo dell’olimpionico. In realtà, assente giustificato: è stato bloccato da un incidente.

Ceccon imbottigliato nel traffico dell’A22

Ceccon, infatti, venerdì mattina è rimasto imbottigliato in un maxi ingorgo sull’autostrada A22, purtroppo particolarmente interessata da drammatici sinistri di questi tempi: pochi giorni fa sull’asfalto trentino aveva perso la vita Tobias Tappeiner, ex istruttore di tennis altoatesino, avversario di Jannik Sinner negli anni scorsi. Due, invece, gli scontri avvenuti tra Bolzano e Trento nella mattinata del 20: nessun morto, per fortuna. Soltanto disagi – infiniti – per gli altri viaggiatori sulla trafficatissima arteria autostradale.

Merano aspettava Ceccon per il ritorno in gara

Tra chi si stava recando in auto da Verona a Merano c’era pure Thomas Ceccon, atteso alla prima gara in Italia dopo gli stage in Australia, caratterizzati da una serie di tempi molto interessanti. Quella di Merano sarebbe stata la prima gara “ufficiale” del campione olimpico dei 100 dorso, dopo la partecipazione non omologata a una prova di categoria di qualche giorno fa, in cui aveva nuotato i 50 stile libero a delfino (facendo registrare un tempone). Ma nella città del Trentino Ceccon non è arrivato in tempo.

Attesa per Thomas: iscritto a sei prove diverse

I tanti chilometri di coda in autostrada hanno infatti fatto perdere tempo preziosissimo al campione, che ha dovuto dunque rinunciare a prendere parte ai 50 stile libero. La sua corsia, la 3, accanto agli azzurri Delplano e Frigo è rimasta desolatamente vuota. Appuntamento col rientro rimandato di poco, comunque: Ceccon, infatti, è iscritto anche ai 100 e 200 stile libero, ai 50 e 100 delfino, ai 100 dorso e ai 50 rana. E stavolta non dovrebbe far tardi, seppur per colpe non sue. Anche se con lui, si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.