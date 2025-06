Chi era Tobias Tappeiner, il tennista morto nello schianto contromano sulla A22 che aveva battuto Jannik Sinner

Il 24enne è la vittima del grave sinistro stradale avvenuto nella prima mattinata del 15 giugno: il ragazzo era un campione di tennis che, in gioventù, aveva battuto il numero 1 del ranking con cui era rimasto in rapporti

Quanto accaduto nelle prime ore del mattino, sull’autostrada A22, verrà appurato da chi di competenza quando verranno composte le risposte derivanti dagli accertamenti sul tragico incidente che ha esaurito il tempo di Tobias Tappeiner e degli occupanti del monovolume contro cui si è schiantata la sua Audi A3 che, dalle prime informazioni riportate, procedeva contromano.

Risposte dovute a chi rimane, a chi attende di conoscere l’esatta sequenza dei fatti e su cui stanno lavorando la polizia stradale. Intanto le rispettive comunità sono chiamate a misurarsi con un lutto devastante e che tocca l’Alto Adige: Tappeiner era una figura nota, nel tennis e a Bolzano, perché in gioventù era riuscito a vincere sul giovane Jannik Sinner, futuro numero 1 del ranking, e aveva un ruolo nel circolo cittadino tra i più noti. In tanti lo conoscevano come conoscevano la famiglia altoatesina di Varna.

Tappeiner contromano in A22

Secondo le prime informazioni riportate anche da Virgilio Notizie, l’incidente in cui ha perso la vita Tobias Tappeiner è avvenuto nella carreggiata sud dell’autostrada A22, poco prima dello svincolo di Bolzano Sud, all’alba di domenica 15 giugno. Il 24enne, che procedeva contromano a bordo di un Audi A3, si è scontrato frontalmente con la monovolume di una famiglia di Varna (papà, mamma e tre figli) che stava viaggiando diretta verso il mare.

Tobias Tappeiner è morto, a seguito dell’impatto devastante, mentre i cinque occupanti dell’altro veicolo, come riportato dal quotidiano Alto Adige, sono rimasti feriti. Nessuno dei cinque sarebbe in pericolo di vita, ma per il padre e i figli di 11 e 14 anni i medici si sarebbero riservati la prognosi, viste le conseguenze del violento impatto tra i mezzi.

Chi era Tobias Tappeiner

Tappeiner, talento del tennis altoatesino, aveva incominciato a giocare giovanissimo ed aveva intrapreso un percorso lineare in ambito sportivo riuscendo ad entrare molto presto nel circuito giovanile affrontando nel suo passato anche un giovane Sinner come documentato da una foto, in particolare, che è stata ritrovata sui social a testimonianza di quell’incrocio incredibile e che oggi appare sotto una luce diversa.

Originario di San Paolo di Appiano, in provincia di Bolzano, Tobias era istruttore nella nota Scuola di tennis del circolo di via Martin Knoller a Bolzano, per il quale militava nel campionato di serie B1 che testimonia come la sua passione per la racchetta si fosse tramutata anche in altro, in un mestiere, in un lavoro che avvertiva anche come un modo per rimanere vicino al suo ambiente, ai luoghi cari e importanti per lui.

Il rapporto con Sinner

Un rapporto curato negli anni dagli incroci inevitabili, derivanti dalla medesima passione per la racchetta e dal loro talento: le foto, i post sui social e i ricordi si incrociano e segnano Sinner e Tappeiner. Sul suo account Instagram, Tobias ha postato una immagine che li ritrae assieme, piccolissimi.

Nel 2014, come riporta anche il quotidiano Alto Adige, aveva battuto il futuro numero uno del mondo in un torneo U12 a Bressanone 7-6, 6-3.

Assieme avevano affrontato diverse trasferte in rappresentanza delle squadra altoatesina e le foto che, oggi, vediamo sui social costituisce un ricordo oggi assai più rilevante, struggente, di quanto potessero immaginare loro stessi che in quell’immagine erano già professionisti affermati ma inconsapevoli di quanto ne sarebbe venuto. Peer ora non c’è ancora nessuna parola da parte di Jannik, sempre molto discreto sul suo privato.

Il ricordo di Tobi

“Sorridente, gentile, con una spicciata ironia. Tobi me lo ricordo così. In campo invece si trasformava: era un leone. Non mollava una palla. Per batterlo dovevi avere qualcosa in più, altrimenti lui alla fine riusciva a prevalere con la sua grinta”, lo ha voluto ricordare anche Stefan Laimer, il direttore sportivo del Tc Bolzano, al quotidiano.