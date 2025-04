Ceccon, la “vacanza” australiana è finita: ora vola negli USA come Sara Curtis. Il Settecolli sarà l’antipasto Mondiale

Il nuotatore italiano ha concluso la sua esperienza in Australia ma prima di tornare in Italia vivrà un’esperienza negli Stati Uniti: al Settecolli di Roma il test in vista di Singapore

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’esperienza in Australia per provare a inserire qualcosa di diverso nel suo allenamento. Thomas Ceccon ha chiuso la sua “vacanza” (come spesso l’ha definita) Down Under con maggiore consapevolezza, con diversi pass per il Mondiale e con la voglia già di guardare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’avventura in Australia

Da tempo Ceccon aveva espresso la volontà di provare a confrontarsi con metodi di allenamenti diversi. E l’opportunità giusta è arrivata con l’esperienza in Australia Quasi quattro mesi in cui ha diviso la piscina con alcuni dei migliori nuotatori al mondo come Ariarne Titmus ma anche il francese Marchand. Il miglioramento più grande come spiegato dallo stesso Ceccon è stato quello sulla subacquea: “E’ migliore dello scorso anno perché con Dean Boxall uso le pinne in allenamento per 2 chilometri al giorno. La preparazione è molto diversa da quella europea”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ceccon vola negli Stati Uniti

Gli Australian Open hanno restituito un Ceccon in grandissima forma. Il campione olimpico dei 100 dorso ha dimostrato di essere in condizioni super conquistando il pass Mondiale sia nella sua gara preferita ma anche nei 200 dorso, nei 100 farfalla e per la staffetta 4×100 stile. Vittoria ma senza passa nei 100 stile. Ma il percorso di crescita non è ancora concluso. Ora Thomas viaggia dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti, dove lo aspetta un campo a Fort Lauderdale con il suo allenatore Alberto Burlina.

Ed è stato proprio il suo allenatore a confessare al Corriere le scelte degli ultimi mesi: “Thomas non è mai andato in America. Abbiamo sempre privilegiato i collegiali ad est. Ma in ottica Los Angeles 2028 deve abituarsi a un altro tipo di fuso orario. Questo sarà solo il primo di una serie di ritiri negli USA”. Scelta americana per Ceccon che farà anche un periodo di allenamenti in Arizona, e che in qualche modo lo accomuna a Sara Curtis. La nuova stella del nuoto azzurro italiano dal prossimo agosto studierà e si allenerà alla University of Virginia. E il futuro del nuoto azzurro potrebbe essere sempre più sparso in giro per il Mondo.

Appuntamento al Settecolli

Ma la voglia dei tifosi italiani di rivedere dal vivo Thomas Ceccon sarà comunque soddisfatta visto che il veneto a giugno sarà in piscina a Roma per il tradizionale appuntamento del Settecolli. Una tappa importante verso i Mondiali di nuoto di Singapore e che vedrà ai nastri di partenza i migliori azzurri in circolazione con la presenza di Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella e Benedetta Pilato.