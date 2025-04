Ceccon continua a impressionare in Australia: nuovo record personale nei 100m farfalla e quarto pass per i Mondiali

Dopo aver stabilito il primato italiano nei 200m dorso, ai campionati australiani Ceccon trionfa nei 100m farfalla con un nuovo primato personale, strappando l'ennesimo pass per i Mondiali

Conclusi gli Assoluti di Riccione, l’attenzione degli appassionati di nuoto in Italia si è spostata dall’altra parte del mondo per seguire gli Australian Open Champioship, dove in corsa grazie a una deroga della FIN c’è anche l’azzurro Thomas Ceccon, il quale sta continuando a ben performare in Oceania, dove dopo aver stabilito il primato italiano nei 200 metri dorso nella giornata di lunedì, oggi mercoledì 23 aprile ha migliorato il proprio miglior tempo nei 100 metri farfalla, staccando il quarto pass per i Mondiali di Singapore che si terranno dall’11 al 3 agosto 2025.

Ceccon ritocca il primato personale nei 100 farfalla

Altro importante risultato per Thomas Ceccon ai campionati australiani di nuoto, dove ha trionfato anche nella finale dei 100 metri farfalla. Niente record italiano questa volta per il nuotatore azzurro, che può comunque festeggiare un nuovo primato personale nella specialità grazie al tempo di 51”26 (51”38 il suo precedente miglior risultato) che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Tempo che avrebbe potuto essere ancora più basso se non fosse stato per la partenza da blocchi poco reattiva. Ceccon è stato infatti protagonista di una prestazione sempre in spinta per recuperare il tempo di reazione sul blocchetto più lento tra tutti i nuotatori, segnano i migliori sia nella vasca di andata (23”74), che in quella di ritorno (27”52).

Staccato il quarto pass per i Mondiali di Singapore

Questo risultato ha permesso a Ceccon di qualificarsi nei 100 metri farfalla per Mondiali di Singapore che si terranno dall’11 luglio al 3 agosto 2025. Si trattate quarto pass complessivo staccato da Thomas dopo quelli per i 100 e i 200 metri dorso e quello per la staffetta 4×100 metri stile libero.

Giovedì l’appuntamento con i 100 metri stile libero

Gli Australian Open Championship di Ceccon non sono però finiti qui. Il campione olimpico azzurro tornerà infatti in vasca anche nella giornata di giovedì 24 aprile in occasione dei 100 metri stile libero, dove oltre alla vittoria insegue anche il quinto pass per i Mondiali di Singapore dopo aver staccato già quello per la competizione a squadre.