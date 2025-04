Ceccon da urlo nei campionati australiani: nuovo record italiano nei 200 dorso e pass per i mondiali di Singapore

Ceccon in Australia centra un clamoroso record italiano sui 200 dorso e stacca il pass per i mondiali. E può ripetersi nei 50 delfini

Dalla lontana terra d’Australia arriva uno squillo di tromba: merito di Thomas Ceccon, che nella finale degli Austrialian Open Championship (i campionati nazionali del paese oceanico) ha stabilito il nuovo primato italiano nei 200 dorso, planando letteralmente sull’acqua con il tempo di 1’55”71. Dopo 7 anni è caduto il primato che apparteneva a Matteo Restivo (1’56”29), realizzato nei campionati Europei di Glasgow, con il fuoriclasse di Thiene che ha abbassato di 8 decimi il proprio primato personale.

Ceccon, che ha scelto l’Australia come base per gli allenamenti a partire da inizio 2025, era in gara ai campionati australiani grazie a una deroga ottenuta dalla FIN, che ha accettato la proposta fatta dall’entourage del nuotatore veneto di partecipare alle gare locali anziché partecipare ai campionati nazionali Assoluti di Riccione.

Per questo il tempo ottenuto da Ceccon vale come qualificazione nella distanza dei 200 metri per i mondiali di Singapore. Notevoli i tempi fatti registrare nel corso delle quattro vasche: 27”40, 29”50, 29”62 e 29”19 i passaggi fatti registrare dall’olimpionico di Parigi 2024, che ha mostrato una condizione eccellente e una crescita evidente nel corso delle settimane trascorsi in Australia.

Ceccon ha stabilito il terzo tempo stagionale sulla distanza, appena 16 centesimi dietro al britannico Morgan e 7 centesimi più lento rispetto allo svizzero Mityukov.

Una prestazione altisonante del 24enne di Thiene che diventa l’11esimo italiano qualificato per i mondiali di Singapore, il quarto in ambito maschile assieme a Deplano, Martinenghi e Cerasuolo.

Tra l’altro Ceccon ha conquistato anche la finale dei 50 delfino, puntando così a centrare un altro successo nella competizione nella terra del Down Under, dove i segnali che ha mandato al resto del mondo sono arrivati forte e chiari.