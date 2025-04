Nuoto, rivoluzione a Los Angeles 2028: arrivano i 50 metri. Pilato esulta, Ceccon stranamente no. Cosa cambia per l’Italia

La decisione di rendere olimpica la distanza dei 50 metri anche per farfalla, rana e dorso cambia le prospettive dell’Italia. Ceccon non approva ma a Los Angeles avrà nuove opportunità

Una decisione che avrà un grande impatto nel mondo del nuoto e che cambia anche gli scenari per i prossimi anni. Il CIO ha approvato l’aggiunta di sei nuovi eventi nel programma in piscina alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con le distanze dei 50 metri che saranno grandi protagoniste.

Los Angeles 2028: cambia il programma del nuoto

Una giornata di grandi cambiamenti per il CIO in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con il nuoto (e la piscina in generale) tra i protagonisti. Il Consiglio esecutivo del Comitato olimpico internazionale ha infatti deciso di tornare a includere nel programma i 50 metri anche per dorso, rana e farfalla (sia maschili che femminili), distanze che mancavano dalle Olimpiadi dall’appuntamento a Seul nel 1988. Saranno così sei in più le finali che di disputeranno e 18 le medaglie da assegnare. Opportunità anche per la pallanuoto femminile che vedrà salate a 12 le nazionali partecipanti come nel torneo maschile.

Pilato esulta, Ceccon stranamente no

La decisione del CIO avrà un effetto a catena anche sulla preparazione degli atleti e sulle possibilità dell’Italia ai prossimi Giochi. Sui social immediata l’esultanza di Benedetta Pilato che scrive anche con un po’ di polemica: “Eh ma non è distanza olimpica, bla bla bla”. Del resto l’azzurra è ex primatista mondiale nei 50 rana ed è stata capace di salire sul podio per 4 edizioni consecutive dei Mondiali.

Diversa invece la reazione di Thomas Ceccon, il nuotatore azzurro che si sta allenando in Australia potrebbe essere quello maggiormente avvantaggiato da questa decisione visto che è stato argento europeo nei 50 dorso e campione del mondo ne 50 farfalla. Ma sul suo account Instagram commenta la notizia con molti “pollici in giù”, ma quando si tratta di Ceccon potrebbe anche trattarsi di una reazione ironica. Ma l’Italia può sperare anche per i 50 rana di Nicolò Martinenghi oltre che sull’esplosività della promettentissima Sara Curtis nei 50 dorso.

Assoluti al via a Riccione

Le prime indicazioni in vista di Los Angeles potranno arrivare già nei prossimi giorni quando a Riccione andranno in scena i campionati assoluti. Dal 13 al 17 aprile la competizione tricolore sarà particolarmente importante perché assegna anche i “visti” per i Mondiali di Singapore della prossima estate. Tra gli assenti di lusso ci sono proprio Ceccon (che gareggerà la settimana successiva in Australia) e Gregorio Paltrinieri. Ma tra i presenti spiccano i nomi di Nicolò Martinenghi che da qualche mese ha deciso di affidarsi alle cure di Matteo Giunta, quelli di Simona Quadarella, Alberto Miressi e Alberto Razzetti.

Ma gli Assoluti sono l’occasione anche per vedere all’opera la nuova generazione che si spera possa portare ricambi e vitalità proprio in vista di Los Angeles 2028. Sarà il quadriennio di Sara Curtis da cui tutti si aspettano grandi risultati e perché no anche del giovanissimo D’Ambrosio che agli ultimi Criteria giovanili ha fatto registrare de tempi eccezionali.