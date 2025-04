Ceccon snobba ancora l’Italia: dice no agli Assoluti ma gareggia ai campionati australiani, la Fin pronta a fare un’eccezione

Thomas Ceccon ha deciso di non partecipare ai campionati italiani che si terranno a Riccione dal 13 al 17 aprile e che daranno la qualificazione per i Mondiali di Singapore

Thomas Ceccon ha scelto di seguire la sua linea e la sua strada e per il momento entrambe sono lontane dall’Italia. La medaglia d’oro di Parigi 2024 ha infatti scelto di non tornare per prendere parte agli assoluti e di continuare il suo percorso in Australia.

La scelta di Ceccon

Non è una scelta di comodo quella di Thomas Ceccon ma la volontà di continuare il suo percorso in Australia. Il nuotatore azzurro non parteciperà agli Assoluti ma prenderà parte agli Australian Open Championship che sono in programma dal 21 al 24 aprile a Brisbane e lo farà con un impegno piuttosto importante visto che è iscritto a 7 gare nel corso di quattro giorni. La medaglia d’oro di Parigi 2024 sarà impegnato nei 50 e 100 farfalla, nei 100 e 200 stile, e nei 50, 100 e 200 dorso.

La deroga della Federnuoto

Gli Assoluti di Riccione che andranno in scena dal 13 al 17 aprile non saranno importanti solo per i titoli italiani che verranno assegnati ma perché serviranno a molti per ottenere i tempi limiti in vista dei Mondiali di Singapore. E per questo motivo la Federnuoto ha deciso estendere una deroga con le sue prestazioni dal 10 al 24 aprile che saranno ritenute valide per la qualificazione ai Mondiali in considerazione della natura tecnica del suo impegno e del ruolo strategico che il nuotatore rivesta nella squadra italiana.

Assoluti: i protagonisti più attesi

La kermesse in programma a Riccione avrà comunque dei protagonisti molto importanti. A differenza di Ceccon, Razzetti ha fatto il suo ritorno in Italia dopo l’avventura alla St. Peters Western Swim Club in Australia ed è scritto nei 200 stile e nei 200 ee nei 400 misti. Grande attesa anche per Simona Quadarella che oltre al mezzofondo si cimenterà anche nei 200 stile. E in partenza ci sarà anche Nicolò Martinenghi che gareggerà sui 200 rana. Non ci sarà invece Gregorio Paltrinieri. I campionati italiani però saranno ache l’occasione per vedere nuovi volti all’opera come il promettente D’Ambrosio.