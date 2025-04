Le Olimpiadi si rivoluzionano per Los Angeles 2028: importanti novità per calcio e staffetta

Il consiglio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato una serie di importanti novità all'insegna della parità di genere in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Dopo aver eletto a presidente la prima donna e africana della sua storia, il CIO ha annunciato una serie di importanti novità per le Olimpiadi che verranno introdotte a partire dalla prossima edizione di Los Angeles 2028. Una vera e propria rivoluzione all’insegna della parità di genere, volta ad aumentare la presenza delle donne ai Giochi Olimpici, con alcuni importanti cambiamenti in molti sport come calcio e atletica, che dall’edizione statunitense si arricchirà con la staffetta mista.

La rivoluzione del CIO all’insegna della parità di genere

È una vera è propria rivoluzione quella attuata dal CIO, che ha da poco eletto la sua prima presidente donna e africana, per la prossima edizione dei Giochi Olimpici che si terrà nel 2028 a Los Angeles. Una rivoluzione all’insegna della parità di genere, visto che per la prima volta nella storia della più importante competizione sportiva al mondo tutti gli sport di squadra – a eccezione del calcio – avranno un numero di team partecipanti pari a livello maschile e femminile.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il calcio rimarrà infatti l’unico sport di squadra “sbilanciato”, anche se in maniera opposta rispetto al passato, visto che le nazionali presenti per il torneo maschile passeranno da 16 a 12 e invece in quello femminile aumenteranno da 12 a 16. In totale saranno dunque presenti 5333 atlete e 5167 atleti.

Aumentano le medaglie e nasce la staffetta mista

Alle prossime olimpiadi ci saranno anche più eventi e non solo per l’introduzione, nota già da tempo, di nuove discipline come baseball/softball, cricket, flag football, lacrosse e squash, ma anche perché verranno ad esempio introdotte una nuova categoria di peso nel pugilato, introdotti nuovi eventi misti – nei quali spicca la staffetta mista, dove l’Italia proverà certamente a dire la sua sperando di dare seguito a quanto fatto in questi anni – e la nascita di nuovi eventi, come le gare da 50 metri nel nuoto integrate anche nel dorso, nella farfalla e nella rana. In totale dunque le medaglie d’oro che verranno assegnate passeranno dalle 329 di Parigi 2024 alle 351 di Los Angeles 2028.

Le novità presenti a Los Angeles

Qui trovate elencate tutte le novità introdotte dal CIO per i Giochi Olimpici a partire da Los Angeles 2028: