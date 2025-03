Kirsty Coventry succede a Bach e scrive la storia: chi è la prima donna e prima africana presidente del CIO

Kirsty Coventry succede a Thomas Bach come nuova presidente del CIO: scopriamo chi è la prima donna e prima africana a capo del Comitato Olimpico Internazionale

Il Comitato Olimpico Internazionale ha un nuovo presidente, si tratta dell’ex nuotatrice zimbabwese campionessa olimpica ad Atene 2004 e Pechino 2008 Kirsty Coventry, eletta al primo turno in occasione del 144° congresso del CIO andato in scena a Costa Navarino. Un’elezione storica, essendo Coventry la prima dona e la prima africana a ricoprire il ruolo di presidente del Comitato Olimpico Internazionale.

Kirsty Coventry succede a Bach come presidente del CIO

C’era grande attesa per scoprire chi avrebbe ereditato il ruolo di Thomas Bach come presidente del Comitato Olimpico Internazionale. E alla fine non si è dovuto aspettare nemmeno così tanto per avere un responso, vista l’elezione al primo turno (quindi con la maggioranza assoluta dei voti) di Kirsty Coventry, 41enne zimbabwese ex nuotatrice e campionessa olimpica, in occasione del 144° congresso del CIO andato in scena a Costa Navarro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Battuta la concorrenza di Samaranch Junior per scrivere la storia

Contrariamente alle aspettative, che prevedevano un testa a testa con Juan Antonio Samaranch Junior – figlio dell’omonimo ottavo presidente del CIO -, Coventry ha trionfato nettamente, ottenendo (stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport) 49 preferenze sui 97 voti disponibili. Oltre alla concorrenza dello spagnolo, Kirsty ha battuto anche quella di Sebastian Coe, David Lappertient, Morinari Watanabe, Feisal Al Hussein e Johan Eliasch, diventando quindi la decima presiedete del Comitato Olimpico Internazionale, che per la prima volta sarà guidato da una donna e da un africano, dopo che i precedenti nove erano stati tutti europei, a eccezione di uno statunitense.

Il mandato della durata di otto anni di Coventry inizierà il prossimo 23 giugno, quando ci sarà il passaggio di consegne con Thomas Bach, che – anche se non pubblicamente – ha appoggiato la sua candidatura, il quale si dimetterà dal suo ruolo per diventare presidente onorario del CIO. Questo il primo commento di Kirsty: “Vi ringrazio davvero tanto per questo momento e per questo immenso onore, per me è un momento straordinario che non avrei mai immaginato”.

Chi è Coventry

Nata ad Harare il 16 settembre 1983, Kirsty Coventry è un ex nuotatrice zimbabwese specializzata nel dorso e vincitrice di ben sette medaglie olimpiche, di cui due ori, uno ad Atene nel 2004 e uno a Pechino nel 2008, entrambi arrivati nei 200 metri dorso. Coventry ha studiato alla Auburn University e oggi ricopre anche il ruolo di Ministro dello Sport, dell’Arte e della Ricreazione nel suo paese d’origine, lo Zimbabwe.