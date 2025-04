Sara Curtis vola negli USA: studierà alla University of Virginia e si allenerà con la fuoriclasse Gretchen Walsh

Sara Curtis, la nuova pepita d'oro del nuoto italiano, volerà negli States dopo i mondiali di Singapore: studierà e si allenerà alla University of Virginia assieme a uno staff di livello eccelso

A quella borsa di studio proprio non si può rinunciare: Sara Curtis l’ha capito all’istante, e non a caso ha deciso di sposare appieno la causa della University of Virginia. Il campus che tra pochi mesi l’accoglierà, e dove spera di diventare (oltre che una studentessa modello) anche un’atleta migliore. Perché la nuova pepita del nuovo italiano sa di avere di fronte una sfida enorme, ma anche stuzzicante: diventare la paladina della nuova frontiera del nuoto made in Italy, e tutto sommato la scelta di andare a vivere, studiare e allenarsi negli Stati Uniti può essere vista come un upgrade sulla strada che porta all’olimpo della disciplina.

L’annuncio su Instagram: “Grata per questa opportunità”

Dopo i fasti recenti dei campionati italiani Assoluti di Riccione, Sara ha postato sul proprio profilo Instagram una foto nella quale indossa la felpa dell’ateneo della Virginia. Merito di una borsa di studio vinta e della passione per gli studi di psicologia, un feeling che ha già avuto modo di raccontare nel corso della sua giovanissima carriera a chi ha cercato sin dal primo istante di carpirne curiosità e segreti.

“Sono così felice di annunciare il mio impegno a continuare il mio percorso di nuoto e accademico presso l’Università della Virginia!”, ha scritto entusiasta l’atleta piemontese. “Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici e i miei allenatori per avermi supportato in questa decisione. Sono incredibilmente grata per questa fantastica opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa avventura ad agosto!”.

Uno staff di prim’ordine: DeSorbo coach e Walsh come compagna

Curtis volerà negli States dopo i mondiali di Singapore, nei quali si presenterà ai nastri di partenza sia nei 50 che nei 100 stile libero, oltre che nella staffetta 4×1000 femminile. Prima ancora, a giugno, arriverà l’ora di sostenere l’esame di maturità presso l’Istituto Tecnico Economico Turistico che ha frequentato nel corso della sua carriera scolastica.

La scelta di andare all’University of Virginia è figlia anche della prospettiva di ritrovarsi a lavorare con uno staff di primissimo ordine, guidato dal tecnico Todd DeSorbo. Nel gruppo di lavoro ci saranno anche atlete come Gretchen Walsh, autentica dominatrice dell’ultima rassegna iridata di Budapest (dove ha vinto l’oro nei 50 e nei 100 farfalla e stile libero, nei 100 misti e nelle due staffette 4×100 miste e stile libero), Claire Curzan e Kate Douglass.

Thomas Maggiora, il suo allenatore, ha espresso soddisfazione e piena condivisione per la scelta fatta da Sara. “Lei si sente molto bene, è soddisfatta e appagata da quello che è riuscita a raccogliere nei mesi scorsi. A Riccione ha fatto cose strabilianti, per cui non si può che essere contenti. Ora si lancerà fra le migliori al mondo e Singapore sarà già un bel banco di prova per capire a che livello siamo. Io sono dove può arrivare, ma è una cosa che per ora preferisco tenere per me. Meglio andare avanti a piccoli passi, un obiettivo alla volta”.