Sara Curtis è inarrestabile: record italiano nei 50 e pass per i Mondiali. L’Italnuoto ha trovato una nuova regina

L’azzurra, dopo aver tolto il primato dei 100 stile a Federica Pellegrini, fa esultare Riccione anche nella distanza più corta. Nelle batterie del mattino in evidenza Razzetti, mentre D’Ambrosio si nasconde

Un’altra giornata di record agli Assoluti di nuoto in corso a Riccione. E ancora una volta la copertina è tutta per Sara Curtis che conquista la finale dei 50 stile libero facendo segnare il nuovo record italiano con 24”52 abbassando di 4 centesimi il primato che le apparteneva.

Curtis inarrestabile: oro anche nei 50 stile

Ieri Sara Curtis ha deciso di riscrivere una pagina di storia, oggi ha fatto anche il bis. Due giorni da sogno per la 18enne di Savigliano che entra di diretto tra le grandi protagoniste del nuoto italiano e si candida sempre di più al ruolo di regina. La nuotatrice azzurra ieri ha stupito tutti firmando un record incredibile sui 100 stile libero che la mette tra le migliori al mondo nella specialità, per lei anche il pass diretto per i Mondali di Singapore.

Stupisce di meno, ma non per questo è meno importante, il record che la 18enne ha firmato questa mattina sulla distanza più breve. Nei 50 stile ferma il cronometro sul tempo di 24”52 ritoccando di 4 centesimi il primato che aveva firmato poco più di un anno fa sempre a Riccione. E anche in questo caso qualificazione per i Mondiali in cassaforte nella distanza che le è stata sempre più congeniale, un tempo che le vale anche la quinta prestazione mondiale. E c’è chi vuole per lei anche un approccio più convinto ai 50 dorso (vinti due giorni fa), soprattutto da quando sono diventati distanza olimpica.

Razzetti va a caccia della tripletta

Ancora una prestazione positiva per Alberto Razzetti apparso tra i più in forma nella rassegna tricolore. Dopo aver vinto i 200 misti e i 200 farfalla, l’azzurro conquista la finale dei 100 farfalla dove arriva con il miglior tempo. Nelle due gare precedenti però il portacolori delle Fiamme Gialle ha solo sfiorato il pass per i Mondiali di Singapore, stasera in finale punta a migliorare il 52”18 nuotato in batteria e a scendere su quel 51”2 che vale la qualificazione.

Non brilla ancora invece la stella di Carlos D’Ambrosio, solo una settimana fa aveva stupito tutti sui 200 stile libero. E oggi era attesissimo in batteria. Invece a dettare i ritmi ci pensa Filippo Megli che arriva in finale con il miglior tempo mentre per D’Ambrosio terza prestazione con 1’48”29, nelle gare del pomeriggio servirà cambiare marcia.