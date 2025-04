Curtis, il record tolto a Federica Pellegrini scatena i fan di Sinner e la Divina “prende il posto” di Pietrangeli

Una settimana di passione: così molti fan del tennista numero 1 al mondo definiscono gli ultimi giorni di Federica Pellegrini ora al centro di una battaglia social senza esclusione di colpi

Lo sport esce dai campi, dalle palestre e dalle piscine e si sposta sui social media. E’ la nuova frontiera, in realtà già attiva da qualche anno. Ma questa settimana ha segnato l’inizio di una nuova e inattesa battaglia. Al centro ci sono Federica Pellegrini e suo malgrado anche Jannik Sinner, e da qualche ora si ritrova coinvolta anche Sara Curtis.

Curtis: il record tolto a Pellegrini

Dalla piscina di Riccione dove sono in corso gli assoluti di nuoto arrivano nuove storie e nuovi protagonisti. Ieri è stata la giornata di Alessandra Mao. La 14enne veneziana ha sorpreso tutto mettendo a segno un tempo (1’58”86) che per il momento non vale ancora quelli delle miglior al mondo ma che vale un record nella categoria Ragazze che durava da 15 anni e che è stato abbattuto di 4 secondi. Ma quell’età neanche Pellegrini nuotava su quei tempi.

E nel pomeriggio la piscina si è illuminata ancora con il record di Sara Curtis nei 100 stile libero, un primato che la 18enne scippa proprio dalle mani di Federica Pellegrini. Il 53”01 di Curtis cancella il precedente 53”18 della Divina (che risaliva al 2016) con la giovanissima nuotatrice azzurra che è sempre più vicina a rompere un muro che la metterebbe tra le migliori al mondo della disciplina.

Pellegrini nel mirino dei social

E’ bastato il record di Sara Curtis ai tifosi di Jannik Sinner per dare il via a un crossover tra nuoto e tennis che forse nessuno si sarebbe aspettato. Federica Pellegrini è stata la “notizia del giorno” negli ultimi giorni per le sue parole sul caso doping che ha riguardato l’altoatesino. Ma non solo, l’ex nuotatrice prima è tornata sull’argomento ribadendo il senso delle sue dichiarazioni su Sinner e poi lanciandosi in una battaglia social con i suoi tifosi sui social incappando anche in qualche strafalcione linguistico (il latino “ad hoc” trasformato in “ad ok”),

E dopo il record firmato da Curtis, i fan del numero 1 del tennis si lanciano di nuovo all’attacco: “Pellegrini sta entrando di prepotenza nella memoria storica collettiva come la Pietrangeli al femminile”, scrive Michele. Il riferimento è ad alcuni commenti del leggendario tennista italiano che per molti tifosi avrebbe assunto una posizione da “rosicone” nei confronti dei successi di Sinner. E i messaggi che arrivano sotto i post che celebrano il record della Curtis si moltiplicano: “Chissà se ora Pellegrini inizierà a insinuare qualcosa anche su di lei”.

Ma è proprio Federica a smentire tutti facendo i complimenti sui social sia ad Alessandro Mao che a Sara Curtis: “Congratulazioni. Vedere il nuoto femminile dello stile libero viaggiare così alto è veramente bellissimo. Brave ragazze!”.