Ceccon fenomeno: torna in Italia, nuota i 50 sl a delfino e fa il sesto tempo al mondo. Ma non sarà omologato

L'olimpionico nei 100 dorso stupisce in una prova non ufficiale a Verona, propedeutica ai Mondiali di Singapore: ottima performance, che non sarà riconosciuta.

Che fenomeno Thomas Ceccon. E che mattacchione. È tornato in gara in Italia dopo la lunga preparazione in Australia e la parentesi negli Stati Uniti, ma anziché nuotare i 50 stile libero a Verona lo ha fatto…a delfino. E ha fatto registrare un tempone, che dimostra come il suo stato di forma si stia progressivamente avvicinando agli standard desiderati in ottica Mondiali. L’obiettivo, infatti, è essere al top tra fine luglio e i primi di agosto, quando sono in programma le gare iridate a Singapore.

Ceccon: la “nuova” preparazione in Australia

Ceccon, che nei mesi scorsi ha cambiato vita, metodi e luoghi andandosi a preparare in Australia, è rientrato a Verona dove – a sorpresa – s’è presentato in piscina nella terza giornata del campionato regionale e provinciale di categoria. La gara dove si è cimentato era quella dei 50 stile libero: lui, però, che ne sa una più del diavolo, s’è messo a nuotare in stile delfino, dando spettacolo e firmando una prestazione di tutto rispetto: 22”84.

Thomas stupisce nei 50 delfino: ma il crono non vale

Si è trattato del sesto crono mondiale dell’anno sulla distanza, naturalmente nella categoria delfino. Peccato però che Ceccon l’abbia firmato in una prova non ufficiale, motivo per cui non sarà omologato. Una performance cronometrica di 16 centesimi più veloce rispetto a quella stabilita dallo stesso olimpionico nei 100 dorso a Parigi nelle batterie degli Australian Open, dove fermò gli orologi su 23 secondi netti.

Ceccon forse a Merano prima di Settecolli e Mondiale

L’impressione è che i quattro mesi di allenamento a Brisbane abbiano fatto bene a Ceccon, senza tuttavia modificarne l’indole da buontempone. Già nelle scorse settimane il campione veneto aveva staccato il pass per i Mondiali “in contumacia”, pur non partecipando agli Assoluti di Riccione, grazie agli ottimi riscontri cronometrici nei 100 e nei 200 dorso e nei 100 delfino in Australia. Ora Ceccon è atteso in gara al Settecolli, a Roma, dal 26 al 28 giugno. Ma forse prima potrebbe gareggiare al Swim Cool Meet di Merano: con lui, si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.