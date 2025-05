Mare Nostrum, Razzetti firma la doppietta: Pilato si riscatta, Curtis torna in acqua. Ceccon prepara il debutto italiano

Prima giornata di gare per il Mare Nostrum nella tappa di Montecarlo con i colori azzurri subito protagonisti con uno strepitoso Razzetti. Domani tocca alla stella Sara Curtis

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Prima giornata di gare al Mare Nostrum Swim Tour che ha vissuto la prima tappa in programma a Montecarlo in questo fine settimana. Ancora una volta tanti gli azzurri di primo piano che sono protagonisti per preparare l’appuntamento dei Mondiali di Singapore.

Razzetti, grande protagonista

Continua il grande momento di forma di Alberto Razzetti che dimostra di essere uno degli azzurri più in palla in questo momento. A Montecarlo arriva una clamorosa doppietta con la vittoria nei 200 farfalla con il tempo di 1’57”03 e poi a distanza di qualche minuto con il bis nei 200 misti con l’azzurro che ferma il cronometro su 2’00”49 grazie a un’ottima prova a rana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma l’Italia sale sul podio anche con Sara Franceschi, apparsa in crescita dopo un inverno difficile con la livornese che ottiene il secondo posto nei 400 misti alle spalle della francese Duhamel. Una prova che fa ben sperare in vista del Settecolli dove provare a ottenere il secondo pass mondiale. Terzo posto invece per Manuel Frigo nei 100 stile libero e per Cristian Bacico nei 100 doso dopo una gara molto ricca di talento.

Riscatto Pilato, in acqua anche Sara Curtis

Giornata di eliminatorie per Benedetta Pilato che si riscatta dopo la delusione agli Assoluti di Riccione, per lei arriva ala qualificazione alle semifinali nei 50 rana (secondo una nuova formula prevista per le gare veloci al Mare Nostrum, ndr) con il tempo di 30”42. Torna in acqua anche Sara Curtis che oggi era impegnata sia nei 50 metri stile che in dorso. L’azzurra ha centrato la qualificazione alle semifinali nella sua gara preferita con il tempo di 25”15 (quarto crono complessivo) mentre è uscita ai quarti di finale nei dorso.

Ceccon: i due appuntamenti in Italia

Thomas Ceccon è rientrato in Italia, dopo il lungo periodo di allenamento in Australia, il nuotatore azzurro ha fatto anche tappa in Florida per un’altra serie di test di preparazione soprattutto in vista delle condizioni che potrebbe trovare a Los Angeles 2028. Ma ora è il momento di tornare a gareggiare anche in Italia con Ceccon che sarà protagonista al Swim Cool Meet di Merano in programma dal 20 al 22 giugno, prima del grande appuntamento con il Settecolli che sarà una tappa fondamentale per saggiare la condizione in vista dei Mondiali di Singapore.