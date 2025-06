Pilato sbugiarda Di Francisca: “Non mi ha mai chiesto scusa”. Poi svela la malattia dietro la crisi del 2025

Pilato ha spiegato il motivo dietro la crisi di risultati in questo 2025, tornando poi sulle polemiche olimpiche con Di Francisca, che stando a Benedetta non si sarebbe mai scusata

Dopo un 2024 estremamente positivo, il 2025 non è certamente iniziato nel migliore dei modi per Benedetta Pilato, che deve ancora strappare il pass per i Mondiali nei 50 metri. Pass che non è ancora riuscita a ottenere anche per via della sindrome che purtroppo la accompagna da una vita come svelato in un’intervista a Fanpage, nella quale è tornata anche sulla polemica con Elisa Di Francisca risalente alle Olimpiadi, sbugiardando l’ex schermitrice.

La sindrome di cui soffre e il prossimo obiettivo

Dopo gli ottimi risultati del 2024 durante il quale aveva conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali e sfiorato il podio alle Olimpiadi, il 2025 di Benedetta Pilato sta stentando a decollare. La nuotatrice azzurra ha però rivelato che questo calo di rendimento non dipende propriamente da lei, quanto da una sindrome che influisce sul tuo corpo, a livello ormonale e ginecologico: “Alcuni miei momenti un po’ particolari non dipendono tanto da me, ma dal mio corpo, quindi è dura. Non posso dire totalmente superato, anche perché non so realmente come farlo, sicuramente un po’ meglio.

Ho scoperto di soffrire della sindrome dell’ovaio policistico a 16 anni, quindi è ovvio che avevo già vinto, ero un’atleta importante e già a quei tempi sono stata sempre seguita da specialisti, per fortuna. Però le problematiche restano, sono cose molto soggettive, la terapia che per una persona va bene, per l’altra non va bene”.

Dopo le delusioni agli assoluti ora per Pilato c’è però una nuova importante chance per strappare il pass per i prossimi Mondiali: “Ai Sette Colli spero di riuscire a partecipare e farò solo i 50, perché alla fine nei 100 non ci sono posti per il mondiale”.

Un po’ di rammarico per la medaglia mancata

Durante l’intervista a Fanpage Pilato è tornata anche sulle Olimpiadi dell’anno passato, parlando della medaglia mancata per un soffio: “Sicuramente mi sono resa conto nei mesi successivi che mi sarebbe cambiata un po’ più la vita forse, perché la medaglia olimpica un po’ ti cambia. Però so benissimo che adesso sarei stata nella stessa situazione e non avrebbe aggiunto nulla sui miei risultati di ora. Sarebbe stato solo avere una medaglia al collo, ma il mio percorso sarebbe stato identico. Poi, se vogliamo parlare della medaglia chi non la vuole?”

La polemica con Di Francisca

Proprio quella medaglia mancata per pochissimo aveva fatto scaturire la polemica tra lei ed Elisa Di Francisca. Una polemica sulla quale è tornata Pilato, che si è detta molto dispiaciuta per l’atteggiamento dell’ex schermitrice e campionessa olimpica “Mi è dispiaciuto più che altro perché una campionessa, praticamente dell’età di mia mamma è andata a dire in diretta nazionale cose che non c’entravano niente con la mia prestazione. C’entrava con la mia persona, di come sono fatta io e di come vivo i miei momenti. Tutto ciò che quest’altra persona non conosce, non conosce il mio percorso, non conosce come sono io, non conosce niente di me. E quindi quello mi è dispiaciuto tanto”.

La nuotatrice azzurra ci ha anche tenuto a smentire di aver ricevuto delle scuse per telefono da Di Francisca, sbugiardando di fatto l’ex schermitrice: “Mi è dispiaciuto anche che poi lei abbia detto che sono state fatte delle scuse, quando la telefonata che io ho ricevuto non è stata assolutamente così”.