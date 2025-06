Juventus, Tudor e il retroscena sulla conferma: chi ha spinto perché rimanesse

I senatori bianconeri si sono fatti sentire con John Elkann chiedendo la conferma del tecnico croato, le mosse sul mercato di Madama e gli intoccabili

Nel borsino delle percentuali Tudor fino alla fine del campionato, ed anche subito dopo, non aveva più del 20%. Prima di lui c’era ovviamente Conte ma non solo: si è parlato di Mancini (lo stesso ct ha ammesso di avere avuto dei colloqui), di Gasperini, di Pioli e di altri ma alla fine il tecnico croato è stato confermato. Il retroscena della decisione.

I dubbi di Tudor

L’ex allenatore della Lazio a fine stagione aveva cominciato a sentire puzza di bruciato: leggeva i nomi dei candidati alla panchina bianconera e si era fatto l’idea che, nonostante la pubblica fiducia, la società avesse già deciso di puntare su altri tecnici.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una valutazione che portò a uno sfogo pubblico: “Non ha senso andare al Mondiale se non sarò io l’allenatore futuro“. Chiamato a tornare sui propri passi Tudor accettò di guidare in ogni caso la Juve negli Usa ma intanto cresceva la fiducia nei suoi confronti.

Che ci sia stato o meno un no di Conte e un altrettanto no grazie di Gasperini la Juve ha deciso non solo di confermarlo ma di prolungargli il contratto fino al 2027, un segno di stima e fiducia da parte del dg Damien Comolli che è arrivato a questa decisione anche dopo i colloqui con i giocatori.

La spinta dei senatori

Nelle scorse settimane, infatti, come si legge sulla Gazzetta, i senatori si sono spesi pubblicamente e privatamente per la conferma del tecnico di Spalato. Un apprezzamento che è stato tenuto in conto dalla proprietà.

Gli intoccabili di Tudor

Nei discorsi con Comolli, secondo quanto riferito da Tuttosport, Tudor avrebbe a sua volta fatto cinque nomi, a cui si aggiunge ovviamente Gleison Bremer, di giocatori intoccabili sul mercato. Si tratta di Gatti, ambito dal Napoli, Andrea Cambiaso, nonostante l’interesse delle big e in Italia del Milan, Locatelli, Thuram, e Yildiz.