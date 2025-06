Napoli-Gatti, la corte prosegue a cena: la mossa della Juventus per tenersi stretto il difensore

Il d.s. azzurro Manna non si ferma mai: è stato visto a cena a Milano con gli agenti del difensore, nel mirino degli azzurri. Ma i bianconeri sanno come trattenerlo

Corteggiatissimo dal Napoli, ma con la Juventus salda nella sua volontà di trattenerlo: questa oggi la posizione di Federico Gatti, i cui agenti sono stati intercettati a cena a Milano col d.s. partenopeo Giovanni Manna. Il club bianconero, però, studia la strategia per il rinnovo di contratto.

Napoli, Manna a cena con gli agenti di Gatti

Un centrale forte, esperto, che parta alla pari con Amir Rrahmani o Alessandro Buongiorno nelle gerarchie di Antonio Conte: questo l’obiettivo del Napoli per rafforzare la difesa, con il club partenopeo che ha messo da tempo nel mirino Federico Gatti. Il corteggiamento al difensore della Juventus è serrato: mercoledì l’ultimo atto, con il d.s. Giovanni Manna che è stato avvistato a cena a Milano con Dario Paolillo e Luca Carnaghi, i due agenti di Gatti.

La proposta per Gatti

A tavola Manna ha esibito la proposta del Napoli per il difensore: un contratto quinquennale da 3 milioni di euro netti all’anno. Proposta che alletta Gatti, ma il Napoli ha già pronta anche l’offerta per la Juventus: 20-25 milioni di euro per il cartellino del difensore ex Frosinone. La Juve, però, non è intenzionata a mollare Gatti.

Juventus, la strategia per trattenere Gatti

Anzi, il nuovo d.g. Comolli ha già avallato la strategia per trattenere il centrale ed evitare che anche nel prossimo futuro possa essere attratto dall’idea di lasciare Torino. La Juventus è infatti pronta a offrire un rinnovo di contratto al difensore centrale con un ricco aumento: l’idea è quella di aumentare lo stipendio di Gatti dai 1,4 milioni di euro attuali ai 2,5 milioni a stagione.

Meno di quanto offre il Napoli, è vero, ma con la prospettiva di essere un titolare inamovibile della squadra di Igor Tudor, nonché uno dei mattoni su cui costruire la Juve di domani. L’entourage del giocatore si è preso un po’ di tempo per riflettere: la risposta, molto probabilmente, arriverà dopo il Mondiale per club.