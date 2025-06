Conte, le lacrime per la Juve non commuovono i tifosi bianconeri: è bufera sul tecnico del Napoli per il no

Il tecnico ha deciso di rimanere all'ombra del Vesuvio rifiutando le lusinghe del suo vecchio amore. Non l'hanno presa bene i supporter di fede bianconera: la frattura è evidente.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Lacrime napulitane, cantava Mario Merola. Melodie che a Torino probabilmente sono meno conosciute. Certamente sotto la Mole interessano poco quelle di un ex che è diventato core ‘ngrato come in passato fu per i napoletani José Altafini. Stiamo parlando, naturalmente, di Antonio Conte che ha rivissuto commuovendosi un frammento del suo passato alla Juve non trovando però il sostegno degli ex tifosi.

Conte e Agnelli, storia di un incontro

Le ultime immagini di Antonio Conte e Andrea Agnelli non sono proprio belle da vedere. Gli insulti dell’ex presidente della Juventus trovano il dito da parte dell’ex allenatore, nel corso di una partita di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Inter. Prima, però, i due si erano piaciuti eccome tanto che il figlio di Umberto lo scelse per la ricostruzione della Vecchia Signora dopo il fallimento di Gigi Delneri.

Un ricordo che resta indelebile nella mente del leccese, oggi punto di riferimento del Napoli. “Per me la Juventus è, era e sarà sempre la Juventus“, ha raccontato a cuore aperto il tecnico campione d’Italia, intervistato da Buffa per Sky. L’incontro sembrava essere andato male tanto che Agnelli chiese a Conte se era interessato a qualche giocatore per il suo Siena. Ma da quella stanza, invece, prima di uscire si sentì dire all’improvviso: “Il prossimo step è che ti devo far parlare con Marotta“.

La commozione dell’allenatore

Nel raccontare quell’episodio Antonio Conte si commuove. Il suo legame con la Juventus è ancora intatto. Troppi i trofei, gli anni da capitano, l’avventura triennale coincisa con i suoi primi tre scudetti dalla panchina e con una squadra creata destinata a fare storia. L’occhio ceruleo del 55enne leccese brilla. Ma questo è solamente il passato. Perché il presente lo ha visto gioire, esultare e cantare per Napoli e per il Napoli.

Il tradimento visto dall’occhio della Juve

Qualche settimana fa, però, è accaduto qualcosa che una piccola grande frattura l’ha creata tra Antonio Conte e il mondo bianconero. I media, all’unanimità, hanno raccontato qualcosa più di un semplice contatto tra l’allenatore e Giorgio Chiellini. Il tecnico ha smentito ogni possibile accordo. Ad ogni modo la sua scelta l’ha fatta e lo ha trattenuto all’ombra del Vesuvio. Sarà la moglie, sarà il progetto, saranno le emozioni vissute con l’azzurro addosso… ma per i supporter della Juve è stato tradimento.

I tifosi feriti: le voci dei forum

Sui forum di riferimento per ciò che concerne il mondo Juve sono tante le accuse all’ex capitano. “A mai più“, “Se la canta e se la suona…“, “Preparati a fischi e insulti“, si sprecano tra i commenti palesando un risentimento che si avverte eccome nell’aria che tira. In tanti chiedono l’oblio: “L’importante è che non venga più associato a noi“. Insomma, un capitolo chiuso. Una storia scolpita nel passato ma che lì deve rimanere. Sarà davvero così? Poco importa, la Vecchia Signora ora è chiamata a dimostrare che c’è vita oltre Conte.