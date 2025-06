Pogba al Monaco: l’ex Juventus vicino al ritorno in campo dopo la squalifica per doping e due anni di assenza

Non si vede in campo da 2 anni ma per il Polpo si riavvicina il rientro. Lo attende il club del Principato: primi contatti positivi, si procede verso la chiusura dell'accordo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

A volte ritornano. Ne ha passate davvero tante Paul Labile Pogba negli ultimi anni, ma il centrocampista francese non ha nessuna intenzione di mollare. Dopo aver risolto il suo contratto con la Juventus lo scorso novembre, il Polpo era rimasto senza squadra in attesa di terminare il periodo di squalifica per doping. Oggi, a distanza, di tempo è pronto a ripartire in Ligue 1 con il Monaco.

Il rilancio nel Principato: Pogba is back?

Il Monaco è pronto a mettere le mani su Paul Pogba. Il club del Principato ha individuato nel 32enne parigino il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. L’ex calciatore della Juventus è inattivo da due anni: la sua ultima partita è Empoli-Juventus del 3 settembre 2023, quando entrò nel secondo tempo e giocò complessivamente per 28 minuti. Oggi i biancorossi lo prenderebbero da free agent, a parametro zero pagandogli solamente l’ingaggio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il fallimentare ritorno alla Juve l’ultima esperienza

Qualche sondaggio tramutatosi poi in contatto vero e proprio fino ad una bozza di accordo. Oggi il Polpo è davvero vicino al ritorno, dopo le tante voci del passato tramutatesi in nonnulla. Una carriera quasi del tutto compromessa che potrebbe però avere un colpo di coda finale.

Ci credeva la Juventus, come credeva al possibile ritorno di Conte. Ci credeva soprattutto quando lo riprese l’1 luglio 2022 dopo 6 anni di Manchester United tra alti e bassi. Il campo, però, Pogba lo vide davvero poco a Torino tra infortuni e la squalifica per doping di 4 anni poi ridotta a 18 mesi dopo che il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna accolse parzialmente la tesi difensiva dell’ex calciatore bianconero. Al rientro, però, i piani della Vecchia Signora erano profondamente cambiati rispetto al passato. Così si arrivò ad una rescissione consensuale del contratto. Ognuno per la sua strada, a dispetto dei gloriosi trascorsi assieme.

La seconda possibilità del Polpo

Tutti meritano una seconda possibilità. Anche il Polpo, l’uomo dei grandi ritorni e delle promesse mancate ma anche un talento straordinario che è durato troppo poco. I tifosi della Juve conservano i ricordi meravigliosi della prima esperienza. Altri non ce ne saranno, almeno in bianconero. Pogba, però, può ricominciare altrove. Forse proprio dal Monaco, nella speranza di tornare a fare la cosa che meglio gli riesce: giocare a calcio.