Milan su Jashari e Napoli su Juanlu Sanchez, Woltemade piace all’Inter: la Serie A non è (solo) un campionato per vecchi

Non solo De Bruyne e Modric, le big di Serie A puntano i migliori talenti d'Europa: Napoli vicino a Juanlu Sanchez, l'Inter ci prova per Woltemade

Kevin De Bruyne al Napoli è già ufficiale, per Luka Modric al Milan bisognerà aspettare ancora un po’. Due campioni di calibro elevatissimo che arrivano in Serie A, ma entrambi sul finale della loro carriera. Consci del fatto che riusciranno comunque a dare un apporto importante alle rispettive squadre, il campionato italiano da anni non ha più la forza di attrarre campioni del genere nel loro “prime”. Dunque, la strategia è quella di anticipare i tempi, o crescerli in casa o prenderli dall’estero e farli diventare grandi in Italia. Una strada, la seconda, che diverse big stanno provando a battere in queste prime trattative del calciomercato estivo.

Il Milan su Jashari: i dettagli della trattativa di Tare

Partendo dal Milan, l’ultimo nome caldo è quello di Ardon Jashari, centrocampista classe 2002 del Bruges. Dopo la partenza di Reijnders verso il Manchester City, i rossoneri devono trovare le pedine giuste per rimpiazzare un giocatore così fondamentale. Il nuovo ds Igli Tare sta trattando con il club belga per portare Jashari sulla sponda rossonera di Milano alla corte di Massimiliano Allegri, che negli ultimi anni alla Juve ha dimostrato di saper far crescere bene i giovani talenti.

Jashari è la classica mezzala moderno, un centrocampista box to box diventato fondamentale nella scorsa stagione con il Bruges: più di 50 presenze tra campionato, Champions League e coppa nazionale. La scorsa annata è stata quella della consacrazione con l’elezione a MVP del campionato belga. Passaporto macedone ma di nazionalità svizzera, gioca con la maggiore dal 2022 e il ct Yakin lo ha utilizzato in entrambe le ultime due amichevoli. Il Milan ha mostrato interesse per il giocatore da mesi e Jashari ha dato apertura al trasferimento, ma la concorrenza c’è ed è importante. Tra l’offerta del Milan e la richiesta del Bruges ballano circa 8 milioni di euro: si conta di limare i dettagli nei prossimi giorni.

Napoli, blitz di Manna per Juanlu Sanchez

Si passa poi alla situazione in casa Napoli. Grandissima euforia per l’arrivo di De Bruyne, la piazza crede al secondo scudetto consecutivo, ma chi si è perso l’arrivo ufficiale è il ds degli azzurri Manna. Dopo aver lavorato per mesi per la firma del belga, il giorno dell’arrivo il direttore sportivo era in Spagna per un blitz di mercato. L’obiettivo è Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia impegnato in questi giorni nell’Europeo U21 con la Spagna. Incontro positivo tra Manna e i dirigenti spagnoli: il Napoli ha incassato il sì del giocatore e l’apertura del club a cederlo. La trattativa è ben avviata e la distanza tra offerta e richiesta sembra ampiamente colmabile.

Titolarissimo nell’ultima stagione al Siviglia, è un terzino destro specializzato nelle difese a quattro, ma estremamente duttile. Sulla fascia destra può ricoprire qualsiasi ruolo, dall’esterno del 3-5-2 all’ala alta in un 4-2-3-1. Proprio quello che cerca Conte, freschezza e duttilità per variare sistemi di gioco.

L’Inter su Woltemade: ecco l’alternativa in attacco per Chivu

In questo scenario, l’Inter non vuole essere da meno. Dai nerazzurri ci si aspetta un mercato profondamente differente rispetto a quello degli ultimi anni, più improntato alla rifondazione che alla stabilità. Specialmente in attacco, dove dopo le partenza di Arnautovic e Correa, rimangono solo Lautaro, Thuram e Taremi, che ha convinto poco nell’ultima annata. Inzaghi ha fatto molto affidamento su di loro, ricevendo quasi sempre ottime risposte, ma senza di loro la fase offensiva faceva terribilmente fatica. Ecco che gli occhi sono finiti su Nick Woltemade, attaccante classe 2002 dello Stoccarda. Ha esordito nella prima squadra del Werder Brema a 17 anni: impossibile non notarlo con i suoi quasi 2 metri di altezza. Ma colpisce subito per la sua tecnica estremamente elegante. 17 gol e tre assist nell’ultima stagione con la maglia dello Stoccarda.

Anche lui impegnato nell’Europeo U21 con la Germania, si è subito messo in mostra al debutto con la tripletta segnata. Il giocatore piace molto alla società e al nuovo allenatore Chivu. Ma ovviamente la concorrenza non manca: da anni viene profilato come uno dei talenti più promettenti del calcio tedesco. I nerazzurri vogliono giocare d’anticipo e provare a prenderlo subito, ma il torneo in Slovacchia complica le cose. Comunque nei prossimi giorni ci saranno nuovi sviluppi su questa operazione.