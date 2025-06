Doppio femminile, Errani e Paolini in finale: travolte Andreeva e Shnaider, Saretta può fare il bis

Dopo il trionfo nel doppio misto con Vavassori, Errani si prende un'altra finale insieme a Jasmine: dominio assoluto sulle russe, domenica la sfida a Danilina e Krunic.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Mentre sul Centrale del Roland Garros si consumava il dramma di Lorenzo Musetti, al Simonne-Mathieu la coppia d’oro del tennis femminile azzurro centrava l’ennesima finale. Missione compiuta per Sara Errani e Jasmine Paolini, che travolgendo Mirra Andreeva e Diana Shnaider hanno staccato il pass per il match decisivo in programma domenica, prima della finale maschile. Una partita dominata da Saretta e Jas, capaci di liquidare le russe in un’ora e un minuto e che ora se la vedranno con la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic.

Errani, Paolini e il precedente olimpico con le russe

Parigi, la terra rossa e il tandem Andreeva-Shnaider di fronte: ricordi dolcissimi per Errani e Paolini, che ad agosto proprio contro il duo russo conquistavano al Roland Garros una magnifica medaglia d’oro alle Olimpiadi. Ma non solo. Lo stesso match, contro le stesse avversarie, si è ripetuto a distanza di poche settimane dagli Internazionali d’Italia a Roma: anche in quel caso, vittoria per la coppia italiana. E la tradizione non si è smentita, col match del Roland Garros che si è trasformato cammin facendo in un’esibizione delle due azzurre.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sara e Jasmine travolgenti: vittoria schiacciante

Nonostante le premesse – il primo gioco è durato oltre sei minuti, prima che Andreeva cedesse il servizio – il match s’è incamminato ben presto nella direzione cercata dalle due italiane. Regolari nei propri turni di battuta, bravissime ad approfittare delle incertezze delle avversarie, Sara e Jas hanno chiuso il primo set con un eloquente 6-0. Nel secondo, al terzo gioco, l’unico punto piazzato dalle russe in tutta la partita. Un fuoco di paglia. Con altri due break, e al terzo matchpoint, Errani ha chiuso i conti con uno smash: 6-1.

Dopo il trionfo con Vavassori, Errani insegue la doppietta

Ben più sofferta è stata la vittoria di Danilina e Krunic a spese della norvegese Eikeri e della giapponese Hozumi, una maratona risoltasi soltanto al terzo set: 6-7 6-3 7-5. Una coppia insidiosa, ma ampiamente alla portata di Errani e Paolini, entrate in tabellone come teste di serie numero 2. Per Errani, che lo scorso 29 aprile ha compiuto 38 anni, la possibilità di centrare un fantastico bis. Ieri, infatti, ha già vinto il primo titolo sulla terra rossa parigina, aggiudicandosi con Andrea Vavassori il torneo di doppio misto.