MotoGP Aragon libere, Marc Marquez scatenato: distacchi abissali, Bagnaia litiga con la Ducati, furia Quartararo

Aveva detto che questa pista gli piaceva. E che voleva andare forte sin dalle libere. Detto, fatto. Marc Marquez ha dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon. Lo spagnolo leader del mondiale è una spanna sopra gli altri, per ora. Miglior tempo rifilando un secondo a tutti. A cominciare dal fratello Alex secondo e Marco Bezzecchi terzo con una sempre più in palla Aprilia. Male, tanto per cambiare, Pecco Bagnaia alle prese con parecchi problemi sulla sua Ducati e solo ottavo. Non a suo agio anche Fabio Quartararo, reduce da tre pole, con un chiaro gesto di stizza. Alle 15 la seconda sessione valida come prequalifiche.

MotoGP, Marc Marquez scheggia ad Aragon

Non c’è storia per ora ad Aragon. Marc Marquez vola nelle prime libere, firmando il miglior tempo in 1:46.974. A stupire i distacchi. Perchè lo spagnolo ha rifilato praticamente un secondo e oltre a tutti. Poco meno, ma roba di centesimi, per il 2° il fratello Alex Marquez, su Ducati Gresini. Ottimo il 3° tempo di Marco Bezzecchi su Aprilia che conferma i progressi dimostrati con la vittoria a sorpresa di Silverstone.

Poi nell’ordine Alex Rins, le Ktm di Maverick Vinales e Pedro Acosta, Joan Mir con l’unica Honda Hrc superstite orfana di Luca Marini, Fermin Aldeguer con l’altra Ducati Gresini, Morbidelli stoicamente in pista nonostante i problemi fisici dopo le cadute delle gare precedenti. In difficoltà invece Pecco Bagnaia, che chiude la top ten delle FP1 solamente col decimo tempo.

Bagnaia non sta in pista, problemi Marquez nel finale, Quartararo furioso

Come purtroppo diventata consuetudine non è stato un buon inizio di week end per Bagnaia. Pecco che si era detto ottimista in conferenza alla vigilia del week end spagnolo, ha dovuto fare i conti con il solito, perenne, scarso feeling con la sua Ducati. A differenza del suo compagno di box, Marc Marquez che va come una scheggia. Problemi in staccata e non solo per il campione torinese che ha avuto difficoltà a stare in pista quando tirava.

Qualche problema lo ha avuto anche Marc Marquez. Proprio nel finale delle libere lo spagnolo nel giro di rientro si è più volte guardato il posteriore della sua Ducati. Il tutto prima di tornare ai box e lasciare la GP25 nelle mani dei suoi meccanici per i controlli del caso.

Rabbia invece per Fabio Quartararo. Il francese che ha firmato le ultime tre pole position, pur non riuscendo poi mai a vincere, ha avuto qualche problema con la sua Yamaha. Tanto da arrivare a dare un paio di colpi sul cupolino evidentemente non soddisfatto.

