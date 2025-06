MotoGP libere Mugello: Bagnaia stizzito, Dall'Igna sospira. Bezzecchi vola, Marquez 4°. Marini fissa il rientro

Prime prove libere del Gran Premio d'Italia MotoGP all'Aprilia di Marco Bezzecchi davanti alle Ktm di Acosta e Binder. Quarto Marc Marquez, solo ottavo Bagnaia molto nervoso. Al Mugello c'è Luca Marini che fissa l'obiettivo del rientro

Il Gran Premio d’Italia parte nel segno degli outsider, almeno sulla carta dei tempi. Aprilia al top con Marco Bezzecchi che in extremis strappa il miglior tempo nella prima sessione delle prove libere al Mugello. Alle sue spalle le due Ktm di Acosta e Binder. “Solo” quarto il leader del Mondiale Marc Marquez. Ma è andata decisamente peggio a Francesco Bagnaia ottavo e nervoso. Sulla pista dove vince da tre anni di fila Pecco è stato anche protagonista di un gesto di stizza al rientro ai box Ducati dopo un lungo. Nel pomeriggio, alle 15, in programma le Pre-qualifiche che determineranno i primi 10 piloti qualificati al Q2 di sabato.

Libere a Bezzecchi, Bagnaia fatica

Con l’aiuto della gomma nuova nel finale Marco Bezzecchi si è preso il miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio d’Italia MotoGP. Al Mugello l’Aprilia del pilota vincitore del Gp di Silverstone, ha chiuso con un ultimo giro in 1:46.199. Alle sue spalle le due Ktm di Pedro Acosta e Brad Binder. Quarto tempo per Marc Marquez non ancora a posto così come le altre Ducati, quinto infatti è l’altra GP25, del team VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Sesta la Yamaha di Quartararo davanti a un’altra Ktm, di Vinales. Solo ottavo Pecco Bagnaia, piuttosto nervoso nel finale di sessione dopo un paio di lunghi. Chiudono la top ten Alex Marquez, anche lui non ancora al meglio, e Joan Zarco con la prima Honda, il francese sarà in gara alla 8 Ore di Suzuka con Takumi Takahashi e Iker Lecuona.

Bagnaia lento, sbaglia e si innervosisce

Sulla carta è una delle sue piste preferite. Ci vince da tre anni consecutivi. Anche nelle dichiarazioni ha detto che se fosse indietro anche qui sarebbe un guaio. Purtroppo per ora Bagnaia al Mugello, il suo fortino, è indietro. Solo ottavo tempo alla fine delle prime prove libere e tanta fatica a frenare e curvare, problemi atavici in questo 2025 pieno di difficoltà per il due volte campione del mondo nella classe regina.

Pecco è stato protagonista di un paio di lunghi in frenata, uno a inizio sessione, poi uno verso il finale. Che lo ha innervosito non poco. E mentre, inquadrato dalla regia internazionale, Dall’Igna sospira dopo il lungo del suo pilota, Bagnaia rientrato al box Ducati, non contento delle sensazioni avute in pista ha avuto qualche gesto di stizza ed è ripartito subito dopo un confronto con i meccanici del suo team.

Si rivede Marini: “Obiettivo Sachsenring”

Ai box del Mugello si è rivisto Luca Marini. Il pilota della Honda è infortunato, in convalescenza, dopo l’infortunio per l’incidente durante le prove per la 8 Ore di Suzuka. Al suo posto in questo fine settimana sta correndo Nakagami. Ai microfoni di Sky Sport, il fratello di Valentino Rossi ha parlato delle ipotesi sul suo rientro: