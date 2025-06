Motogp, Gp d’Italia: orari, info, dove vederlo in tv e streaming. Marquez ancora favorito, Bagnaia prova a reagire

Nono appuntamento del Motomondiale: Bagnaia vuole la terza vittoria consecutiva sul circuito del Mugello. Dove seguire l'intero weekend: orari e programma

Dopo una settimana di pausa, è il momento della nona tappa stagionale del Motomondiale: il Circus fa tappa in Italia, sul tracciato del Mugello, per un weekend imperdibile. Si parte oggi con la consueta conferenza stampa dei piloti, poi spazio alle sessioni di prove libere tra venerdì e sabato. Sempre sabato, in programma le qualifiche e la Sprint, mentre domenica sarà il momento della gara. Un appuntamento chiave soprattutto per il rilancio di Pecco Bagnaia, chiamato a confermare i segnali incoraggianti mostrati ad Aragon.

MotoGP, Marquez a caccia della terza vittoria al Mugello

Quando si parla di Mugello, l’associazione con Pecco Bagnaia è pressoché automatica. Dal 2022, il tracciato toscano è territorio favorevole per il pilota di Torino, che qui ha sempre saputo esprimersi al meglio e che potrebbe tornare a farlo anche in un momento chiave della stagione. Il Motomondiale 2025, infatti, sta assumendo sempre più i contorni di un campionato marchiato Marquez, con Marc in testa alla generale e intenzionato a non concedere terreno nemmeno su un circuito tradizionalmente favorevole a Bagnaia.

Reduce dal terzo posto di Aragon, Pecco arriva al Mugello con l’obiettivo di confermare quei timidi segnali di ripresa che si sono intravisti nell’ultimo weekend di corsa, ma servirà continuità per accorciare le distanze in classifica. Il gap è ampio: 93 i punti che lo separano da Marc Marquez, leader solido e in grande condizione. A insidiare Bagnaia, però, c’è anche Alex, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica.

Sguardo su altre situazioni, l’occhio ricade sugli infortuni: Nakagami sarà chiamato a sostituire Luca Marini, ancora indisponibile dopo l’incidente in Giappone. Situazione da monitorare anche per Ai Ogura, in attesa del via libera medico per scendere in pista; nel caso in cui non dovesse riceverlo, è pronto Danilo Petrucci a prendere il suo posto.

GP d’Italia, il programma del weekend

Il weekend del Gran Premio d’Italia seguirà il consueto programma. Di seguito il programma completo:

Venerdì 20 giugno

MotoGP – Prove libere 1 ore 10:40

MotoGP – Pre qualifiche ore 14:55

Sabato 21 giugno

MotoGP – Prove libere 2 ore 10:05

MotoGP – Qualifiche ore 10:45

MotoGP – Sprint ore 14:55

Domenica 22 giugno

MotoGP – Gara ore 14

Dove vedere il GP d’Italia in diretta tv e streaming

Il Gran Premio d’Italia al Mugello, in programma da venerdì 20 a domenica 23 giugno 2025, sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), disponibile anche in mobilità tramite SkyGo e in streaming su NOW. La copertura in chiaro sarà garantita da TV8, che trasmetterà in chiaro le qualifiche, la Sprint e la gara della domenica.

