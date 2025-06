MotoGP Assen, paura Marquez: brutta caduta, Marc più forte del dolore al braccio. Miglior tempo, quarto Bagnaia

Nonostante una brutta caduta, Marc Marquez ha stampato il miglior tempo nelle FP1 di Assen. Alle sue spalle Vinales e Bezzecchi, quarto Pecco Bagnaia, poi Diggia e Quartararo

Un volo, tanto dolore e tanta paura ma poi il miglior tempo! E’ iniziato così il Gran Premio di Olanda di Marc Marquez. Lo spagnolo leader del Mondiale MotoGP è stato protagonista di una brutta caduta all’inizio della prima sessione di prove libere ad Assen.

Ma questo non ha fermato l’8 volte campione del mondo che è tornato in pista, dolorante, ma ha stampato il miglior tempo. Quarto Bagnaia. Peraltro fp1 rinviate di un’ora circa dopo la pioggia e l’olio perso in pista durante le libere della Moto3. La MotoGP torna alle 15 per le Pre-qualifiche

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

GP Olanda fp1: Marquez cade, si rialza e fa il miglior tempo

Mattinata movimentata ad Assen. Dapprima il programma rivoluzionato. Dapprima la pioggia, poi una perdita d’olio in pista che ha costretto a esporre una bandiera rossa al termine delle prime libere di Moto3 e a slittare le fp1 di Moto2 e della MotoGP.

Prima sessione di prove libere di MotoGP nel nome di Marc Marquez. Brutta caduta in curva 15 a inizio turno per lo spagnolo che una volta ripreso è tornato in pista con l’altra moto e ha centrato il miglior tempo nelle FP1 in 1:32.216. Alle sue spalle Vinales con la Ktm e Bezzecchi con l’Aprilia, quarto Pecco Bagnaia con l’altra Ducati, poi Diggia del Team VR36 e la Yamaha di Quartararo.

La caduta di Marquez, dolore al braccio

Dopo pochi minuti dall’inizio delle fp1, forse complice la pista non gommata e gli pneumatici ancora freddi Marc Marquez ha perso il controllo della sua Ducati tra le curve 14 e 15 del Mugello. La caduta è stata davvero brutta, il pilota spagnolo si è prontamente rialzato ma toccandosi la mano sinistra che gli è rimasta sotto nella scivolata.

Tornato ai box, Marquez è stato visitato dal medico della MotoGP, dottor Charte che ha riscontrato sul pilota una compressione del nervo mediano del braccio sinistro. Che però non ha fermato Marc che a poco meno di 20 minuti dalla fine, quindi un quarto d’ora dopo la caduta, è rientrato in pista con la seconda moto numero 93.

Ai microfoni di Sky Sport, il team manager Ducati, Davide Tardozzi ha confermato: “E’ un po’ dolorante al braccio sinistro, ha preso una botta al nervo mediano, sotto il gomito. Mi sembra tranquillo, fa qualche giro e vediamo. Credo che nel pomeriggio sarà a posto”. Da come ha chiuso le prove, possiamo dire che il braccio non gli dà grandissimo fastidio.