Continua il magic moment della Mercedes e di George Russell. Il pilota inglese reduce dalla pole e dalla vittoria in Canada ha siglato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp di Austria: 1.05.542 il tempo per lui che ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull, privo del suo ingegnere di pista Lambiase. Terza la McLaren di Piastri e poi Dunne rookie che ha sostituito Norris in queste fp1. Prima sessione difficile per la Ferrari con tanti problemi per Hamilton spesso rientrato ai box e con Beganovic 18° che ha preso il posto di Leclerc