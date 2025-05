Luca Marini, tremendo infortunio a Suzuka per il pilota Honda: fratture, pneumotorace e danni ai legamenti

Caduta rovinosa per il fratello di Valentino Rossi durante i test per la 8 ore giapponese: le sue condizioni, il post social e il comunicato della scuderia.

Brutta caduta e tremendo infortunio per Luca Marini durante i test per la 8 ore di Suzuka, in Giappone. Il pilota della Honda, fratello di Valentino Rossi, è stato protagonista di un violento incidente che gli ha provocato gravi conseguenze e che in un prima momento aveva addirittura fatto temere il peggio. Per fortuna, il pesarese non è in pericolo di vita, tanto che è stato egli stesso a inviare un messaggio rassicurante sui social: “Grazie a tutti del supporto! Vi tengo aggiornati”.

Incidente per Marini a Suzuka: che paura

Dopo il weekend di MotoGP a Silverstone, Marini è volato in Giappone per provare la CBR1000RR-R SP in vista della storica 8 ore di Suzuka, celebre corsa di endurance in calendario dall’1 al 3 agosto. Nel secondo giorno di prove, però, è caduto mentre stava affrontando la curva 1 del circuito nipponico, picchiando pesantemente con il corpo sull’asfalto. Per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale. Marini rimarrà in Giappone fino a quando non sarà ritenuto idoneo al viaggio verso casa, in Italia.

Le condizioni di Luca Marini: il comunicato Honda

In ospedale, come confermato da un comunicato del team Honda HRC, sono stati accertati i danni riportati da Marini: “Una lussazione dell’anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace destro”. Per un po’, insomma, il pilota italiano dovrà stare sotto osservazione e, soprattutto, dovrà stare lontano dai circuiti. “Honda HRC e il team Honda HRC Castrol sosterranno Marini pienamente nel suo recupero”, si legge nella nota. Il suo posto nel team sarà preso da Iker Lecuona.

Quanto affetto per il fratello di Valentino: il messaggio di Martin

Subito dopo la pubblicazione del post su Instagram, Marini è stato letteralmente inondato dall’affetto dei fan. Tra i primi a dedicargli un messaggio su Instagram, Jorge Martin: “Animo Luca, fuerza”. Lo stesso Iker Lecuona non ha fatto mancare il suo sostegno al pilota di cui prenderà il posto: “Forza Luca!”. Anche Joan Mir si è fatto vivo: “Forza Tio! Ti aspettiamo”. Così come il Vr46racingteam: “Forza Luca!”. E poi tanti, innumerevoli commenti di incoraggiamento e di conforto da parte degli appassionati. Un bello spavento e qualche ammaccatura: Marini, però, tornerà presto.