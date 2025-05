MotoGP, Martin, Aprilia rompe il silenzio sull'addio: "Illegittimo". Poi la frecciata, attacco alla Honda?

Aprilia prende posizione dopo le voci che danno Jorge Martin in fuga da Noale dopo nemmeno un anno peraltro passato finora da infortunato. E si scaglia anche contro chi abbia contattato Martinator per il 2026 (Honda?)

Il futuro di Jorge Martin resta un rebus. Ma l’Aprilia ha deciso di uscire allo scoperto. Dopo la (presunta) richiesta del campione del mondo in carica ma infortunato di lasciare la casa di Noale, che lo aveva accolto a braccia aperte lo scorso anno, e il post criptico pubblicato sui social da Martinator, l’Aprilia stessa ha scelto di intervenire con una nota ufficiale, prendendo posizione sull’addio del pilota spagnolo con tanto di frecciata a chi lo avesse già contattato. Riferimento velato ma non troppo a Honda?

Aprilia rompe il silenzio: “Il contratto di Martin è valido ed efficace”

L’Aprilia non ha nessuna intenzione di separarsi da Jorge Martin prima della fine del 2026, scadenza naturale del contratto. È quanto emerge dalla risposta ufficiale della casa di Noale alle indiscrezioni relative ad una possibile separazione con il talento spagnolo, reduce da un avvio di stagione molto complicato, a causa di alcuni problemi fisici.

“Il contratto fra Aprilia Racing e Jorge Martin è valido ed efficace, – si legge nel comunicato diffuso dall’Aprilia – e come tale deve essere rispettato fino alla sua scadenza (fine del 2026) da entrambe le parti, come del resto ha fatto Aprilia Racing che lo ha onorato in ogni sua parte, nei tempi e nei modi previsti e così sarà anche in futuro“.

Aprilia, frecciata alla Honda?

Dalla clausola legata alla possibilità di liberarsi con un anno d’anticipo dopo sei gare all’interesse della Honda in vista del 2026. L’Aprilia non vuole saperne e chiarisce la sua posizione: “Aprilia Racing smentisce l’esistenza di trattative tra le parti per la modifica della durata del contratto che resta quella originariamente concordata e non commenta questioni che non la riguardano direttamente”. Dunque, nessun rinnovo e nessun divorzio all’orizzonte.

Poi la “frecciata” ad Honda e ai team interessati a Martin: Aprilia Racing “si aspetta che altri team non facciano offerte di nessun tipo a piloti che sono sotto contratto: un tale comportamento sarebbe del resto illegittimo”.

L’Aprilia, del resto, non ha mai fatto mancare il suo supporto a Jorge Martin in un momento particolarmente sfortunato per il pilota: “Tutto il Team supporterà Jorge nel suo percorso di recupero fisico, come sempre fatto, e non vede l’ora che torni in pista con la RS-GP”.

La Honda aspetta una mossa di Martin

Il comunicato dell’Aprilia spegne, per il momento, le voci sul futuro di Jorge Martin e su un suo possibile addio, ma tutto resta in stand-by. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, peraltro, Honda avrebbe già incontrato Aprilia nell’area hospitality di Le Mans: protagonisti del summit il CEO del team di Noale, Massimo Rivola, e il suo omologo della casa giapponese Hikaru Tsukamoto.

Una manifestazione di interesse che attualmente assume più i contorni di un semplice sondaggio, complice la volontà di Aprilia di proseguire il suo rapporto professionale con il fuoriclasse spagnolo. Non sono escluse sorprese, ma il primo obiettivo resta ritrovare il vero Martin, al di là di “rimonte” e “questioni personali”.