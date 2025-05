MotoGP, Martin rompe con Aprilia: vuole andare via, c'è la clausola. E' scontro, Honda alla finestra

Clamorosa indiscrezione da Le Mans dopo il Gran Premio di Francia. Jorge Martin vorrebbe lasciare l'Aprilia dopo solo un anno di contratto, il retroscena sulla clausola e Noale pronta alla battaglia legale

Arriva una notizia clamorosa direttamente da Le Mans dove si è chiuso il week end del Gran Premio di Francia. Jorge Martin vuole lasciare l’Aprilia dopo solo un anno di contratto. Il campione del mondo in carica, infortunato in questo momento, secondo le indiscrezioni di queste ore avrebbe comunicato alla casa di Noale di voler sfruttare una clausola liberatoria nel suo contratto per andare via. Alla base ci sarebbe la delusione per le prestazioni della RS-GP. Aprilia però non ci sta e sarebbe pronta a impugnare il contratto. Vediamo lo scenario di una situazione incredibile.

Jorge Martin vuole lasciare l’Aprilia nel 2026

Proprio mentre in questi giorni si era tornato a parlare di una possibile data di rientro di Martin dopo l’ennesimo infortunio di un inizio di stagione infernale per il campione del mondo in carica, arriva una notizia che se confermata avrebbe qualcosa di ferale per la MotoGP. Secondo le indiscrezioni lanciate da Motorsporsport e Autosport, Martinarot sarebbe intenzionato a lasciare l’Aprilia già alla fine di questa stagione.

Martin vorrebbe dire addio all’Aprilia praticamente dopo solo un anno di contratto peraltro senza quasi mai correre visto che finora lo spagnolo ha corso solamente il Gp del Qatar, peraltro cadendo e facendosi male per la terza volta. Alla base di questa decisione la delusione per la RS-GP che finora affidata a Marco Bezzecchi e al collaudatore Luca Savadori ha raccolto ben pochi risultati.

Martin via da Aprilia: la clausola sul contratto

Stando alle indiscrezioni, Jorge vorrebbe sfruttare la clausola sul suo contratto che gli consente di lasciare Aprilia già dopo un anno, quindi libero per il 2026 qualora non fosse in lotta per il mondiale dopo il Gran Premio di Francia. Che è quello che si è corso ieri, vinto da Zarco. Martin in questo momento ha zero punti in classifica piloti dal momento che, come detto, ha saltato le prime gare per una caduta nei test a Sepang e poi in allenamento, è rientrato in Qatar dove è caduto nuovamente in gara, e colpito da Di Giannantonio, si è rifatto male costretto a una nuova operazione che al momento lo tiene out.

Aprilia e Martin si profila una battaglia legale

Secondo quanto riportato da Motorsport.com, Martin era a Le Mans venerdì scorso, in occasione del GP di Francia, ma non si è fatto vedere in giro per il paddock per evitare occhi e orecchie indiscrete. Ma avrebbe pranzato coi vertici del team che avrebbe informato della sua decisione di andare via a fine stagione. La notizia ha lasciato di sasso i responsabili dell’azienda di Noale.

Aprilia decisa a far valere le proprie ragioni. E cioè che la clausola a cui vorrebbe ricorrere Martin non è applicabile visto che proprio gli infortuni hanno impedito allo spagnolo di correre in queste prime sei gare del Mondiale MotoGP. Si profila dunque una battaglia legale.