Aprilia, Martin sabato a Madrid: tempi da valutare, ci vorrà pazienza. A Jerez, Bagnaia averte Marquez

Il campione in carica torna a Madrid per iniziare la riabilitazione, Aprilia punta su Savadori. A Jerez sfida Ducati: Pecco vuole il poker e sfida Marc

Dopo aver lasciato l’Hamad General Hospital di Doha, il campione del mondo in carica, Jorge Martin, si appresta ad abbandonare il Qatar per tornare in Europa. Rientro a Madrid previsto per sabato. A rivelare dettagli circa i possibili tempi per il recupero è il CEO di Aprila Racing, Massimo Rivola, che si è soffermato anche sui prossimi mesi della scuderia di Noale. Si preparano, invece, al weekend di Jerez i due ducatisti, Bagnaia e Marquez, che promettono battaglia.

Rivola aggiorna sulle condizioni di Martin

L’ennesimo infortunio. L’ennesima doccia gelata. Per il campione del mondo in carica, Jorge Martin, il ritorno in pista dopo il duplice infortunio in quel di Lusail non è stato come immaginato, per usare un eufemismo… undici fratture costali e un nuovo stop forzato dopo l’impatto con la ruota anteriore della Ducati di Di Giannantonio in seguito alla caduta.

Ad aggiornare sulle condizioni di Martin è l’ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, che da Jerez, quinta tappa della stagione di MotoGp, ha annunciato il rientro a Madrid del campione del mondo, che sarà preso in carico dall’Ospedale Ruber International: “Da sabato inizierà il suo vero recupero. Avrà vicino i suoi affetti, oltre a papà Angel e alla fidanzata Maria, che sono rimasti con lui in Qatar. Tornare a casa aiuta”.

Tempi da valutare e opportunità

Poi, in merito all’iter per il recupero il CEO Aprilia Racing rivela: “A Madrid farà gli esami del caso e si potrà iniziare a valutare i tempi per il recupero. È difficile parlare di tempistiche. Vediamo che cosa ci diranno gli esami. In linea generale, posso dire che Jorge è veloce in tutto ciò che fa. Per lo scorso infortunio ha dimezzato i tempi, ma serve pazienza. Martin ha tanta energia, cuore e tante pal*e e questo mi lascia ottimista. Non è campione per caso”.

“Sostituto? No, dobbiamo sfruttare l’opportunità di lavorare con Lorenzo Savadori e sviluppare la moto valutando le diverse soluzioni, come avremmo fatto preparando le cose gara dopo gara. In questo modo, quando Jorge tornerà troverà la miglior moto possibile. Perdiamo il numero uno, ma possiamo accelerare sullo sviluppo. Bezzecchi? Sì, ha sulle spalle tutto il peso della scuderia, ma non credo che questo gli metta ulteriore pressione”.

Bagnaia cerca il poker e avvisa Marquez

Intanto, a Jerez, quinto appuntamento della stagione, prosegue il confronto a distanza (ravvicinata) tra i due piloti della Ducati, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Intervenuti nella consueta conferenza stampa pre-weekend, l’italiano e lo spagnolo attuali numero 3 e primatista in classifica, non si sono nascosti “moto a un livello altissimo”, ha esordito l’azzurro, vittorioso in Andalusia nelle ultime tre edizioni. “Marc ha portato la moto a un livello ancora superiore. Stiamo cercando di capire come colmare il gap con lui”.

“Qui ci sentiamo di più a casa e questa pista è perfetta per la nostra moto, la adoro e non vedo l’ora di iniziare”, ha proseguito Pecco, che ha aggiunto: “L’anno scorso con Marc è stata una grande battaglia, quest’anno è più competitivo e dovrò crescere. Sto iniziando ad avere un maggior feeling, non mi sento sotto esame. È una cosa che arriva da ‘enti esterni’. Provo sempre a fare il massimo, il potenziale è quello per vincere”.

“Battere Marquez? Posso lottare con lui per la vittoria. Per vincere, visto come sta ora, devi essere avanti di un passo, ma penso di avere il potenziare per poter battermi con lui. Le parole di Davide Tardozzi su Marc re e Pecco Principe? Per l’età è così… lui è più vecchio”.

Marquez risponde a Tardozzi

Alla medesima domanda, ha risposto anche Marquez: “Siamo nel castello della MotoGP, che è la Ducati”. Poi, sulla pista che nel 2020 ha dato il via al suo calvario, lo spagnolo rivela: “Non so se sono al livello pre infortunio, ma di certo oggi sono diverso. Vincere con la Ducati o con la Honda è indifferente. Per noi spagnoli questa pista è speciale. Dovremo essere bravi a tenere fuori le emozioni per esprimerci al meglio. Pecco ha vinto le ultime tre edizioni, sarà un avversario difficile da battere”.