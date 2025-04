MotoGP in ansia per Martin: cade ancora, colpito da Di Giannantonio. Le condizioni di Jorge, pneumotorace

Grande paura per Jorge Martin che al rientro dopo il doppio infortunio della pre season è caduto a 8 giri dalla fine venendo investito da Di Giannantonio: Martinator è stato portato al centro medico e poi in ospedale

Davvero una maledizione. Quella che sembra essersi abbattuta su Jorge Martin dopo la conquista del Mondiale MotoGP 2024. Quest’anno il pilota spagnolo continua a cadere e farsi male. Al rientro nel Gran Premio del Qatar Martinator è caduta ancora una volta, nel corso dell’ottavo giro e come se non bastasse è stato colpito da Fabio Di Giannantonio restando a carponi per terra dolorante. Il rider iberico è stato portato al centro medico per i primi accertamenti e poi in ospedale. L’Aprilia ha emesso un comunicato sulle sue condizioni di salute.

Video, Martin cade a Lusail, la dinamica: colpito da Diggia

Siamo nell’ottavo giro del Gran Premio del Qatar vinto da Marc Marquez. Jorge Martin sta lottando nelle retrovie ma è al rientro dopo due infortuni e altrettante operazioni che lo hanno costretto a saltare le prime tre gare. Martinator è scivolato sullo scalino di un cordolo in uscita all’esterno della curva Misano ed è caduta.

Come se non bastasse alle sue spalle c’era Fabio Di Giannantonio, finito lì dopo un contatto con Alex Marquez a inizio gara. Diggia ha colpito di striscio Martin mentre lo spagnolo stava cadendo. Jorge è rimasto carponi dolorante per terra mentre nei box Aprilia i meccanici si mettevano le mani tra i capelli e la sua fidanzata guardava la scena in tv spaventata.

Come sta Jorge Martin dopo la caduta: trauma toracico

Il campione MotoGP è stato poi portato al Centro Medico, di seguito la nota pubblicata dalla squadra per spiegare la sua situazione. “Jorge Martin ha subito un trauma al torace, il pilota è cosciente senza problemi agli arti. Contusione costale a destra con pneumotorace. Sarà portato in ospedale per eseguire una TAC per approfondimento”.