MotoGP diretta GP Qatar, LIVE Losail: Marquez dalla pole pregusta il bis, Bagnaia serve la gran rimonta

Cronaca in diretta

Benvenuti alla diretta del GP in Qatar, quarto Gran Premio della stagione di MotoGP. Si corre nel circuito di Losail.

Marc Marquez scatta dalla pole position per la quarta volta su quattro in stagione. In prima fila ci sono il fratello Alex e Quartararo. Seconda fila per Morbidelli, Di Giannantonio e Vinales. Pecco Bagnaia scatterà dall'undicesima casella, tra Ogura e Acosta.

A caccia della terza doppietta Sprint-Gara Marc Marquez. Che partirà nuovamente dalla pole nel Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 MotoGP. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pos. Pilota Moto Punti 1 Alex Marquez Ducati 98 2 Marc Marquez Ducati 96 3 Francesco Bagnaia Ducati 77 4 Franco Morbidelli Ducati 62 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 48

Marc Marquez vince alla grande la Sprint Race del Gran Premio del Qatar. Per ora sei vittorie su 7 corse per lo spagnolo che ha battuto ancora una volta il fratello Alex. Sul podio con loro Franco Morbidelli con la terza Ducati, quella del Team VR46 sotto gli occhi del “patron” Valentino Rossi. Morbido ha vinto la volata con un notevole Aldeguer, Quartararo unico non Ducati sulla Yamaha, e Di Giannantonio. Settimo Ogura e solo 8° Pecco Bagnaia che ha rimontato solo tre posizioni.

Marc Marquez che ripartirà dalla pole position conquistata davanti al fratello Alex con tanto di record della pista in 1:50.499. Prima fila completata dal sorprendente di Fabio Quartararo terzo con la Yamaha. In seconda fila le due VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio insieme alla Ktm di Vinales. Ritenterà la rimonta Bagnaia dall’11° casella. Il Gran Premio del Qatar si disputa sul Circuito di Losail. Sono previsti 21 giri. Semafori spenti alle 19.00 di domenica 13 aprile 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 1:50.499

Ducati 2. Alex Marquez 1:50.600

Ducati 3. Fabio Quartararo 1:50.759

Yamaha 2ª fila 4. Franco Morbidelli 1:50.810

Ducati 5. Fabio Di Giannantonio 1:50.959

Ducati 6. Maverick Vinales 1:51.059

KTM 3ª fila 7. Johann Zarco 1:51.113

Honda 8. Fermin Aldeguer 1:51.121

Ducati 9. Alex Rins 1:51.174

Yamaha 4ª fila 10. Ai Ogura 1:51.340

Aprilia 11. Francesco Bagnaia 1:51.580

Ducati 12. Pedro Acosta 1:51.680

KTM 5ª fila 13. Marco Bezzecchi 1:51.553

Aprilia 14. Jorge Martin 1:51.655

Aprilia 15. Luca Marini 1:51.728

Honda 6ª fila 16. Jack Miller 1:51.735

Yamaha 17. Raul Fernandez 1:51.822

Aprilia 18. Brad Binder 1:51.947

KTM 7ª fila 19. Augusto Fernandez 1:51.975

Yamaha 20. Enea Bastianini 1:52.178

KTM 21. Joan Mir 1:52.205

Honda 8ª fila 22. Somkiat Chantra 1:53.244

Honda