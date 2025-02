MotoGP, Bagnaia e Marquez affilano le armi: "Siamo superiori, ma occhio a Bezzecchi". E a Martin dicono di non avere fretta

Prima conferenza stampa della stagione a Buriram. Le Ducati sanno di essere più forti, ma predicano calma e rivolgono l'invito al campione in carica ad ascoltare il suo corpo

Buriram è il presente, e Buriram dirà chi potrà realmente ambire a diventare l’anti Ducati. Con Jorge Martin che però ha già fatto non uno, ma due passi indietro: salterà anche il GP d’Argentina, perché in casa Aprilia dopo il botto nei test e la relativa operazione alla quale il campione del mondo s’è dovuto sottoporre non vogliono correre rischi. “Meglio averlo al 100% che rischiare che possa peggiorare le cose tornando in pista frettolosamente”, ha spiegato Massimo Rivola. E allora ecco che la strada per Ducati, che già appariva spianata prima, rischia di rivelarsi ancor più in discesa, con la lotta interna Bagnaia-Marquez che prende subito la fuga.

Bagnaia sogna tante doppiette. “E il motore 2024 oggi è migliore”

Perché tra i due, al netto di un rispetto e una stima che mai sono venute meno, c’è la consapevolezza che la lotta al titolo li vedrà impegnati in prima linea, e presumibilmente senza grandi rivali. “Firmerei sempre per fare doppietta ogni week-end”, fa sapere Pecco. Che nel gioco dei pronostici di inizio stagione ha indicato se stesso come vincitore del campionato, mentre Marquez ha scritto semplicemente “Marquez”, senza specificare se si riferisse a lui o al fratello Alex.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“So perfettamente quanto Marc sia forte”, ha commentato Bagnaia, “ma non credo che saremo solo io e lui in lotta per la prima posizione. Ci sono tanti piloti che possono far bene, a cominciare da Bezzecchi e tutti gli altri piloti Ducati, ma anche ad Acosta con la KTM. Per questo non abbiamo voluto correre troppi rischi e ci siamo presentati qui a Buriram con il motore 2024, una scelta fatta con attenzione dopo i test di Sepang e che riteniamo essere la migliore per tante ragioni”. Ordini di scuderia, almeno per ora, sono assolutamente vietati: “Partiamo alla pari, sia io che Marc faremo ognuno la propria gara. Adesso quello che conta è sviluppare bene le parti nuove della moto per crescere e migliorare ad ogni appuntamento, poi più avanti tireremo le somme”.

Un messaggio per l’infortunato Martin non è mancato: “Gli ho scritto, mi spiace che non sia qui con noi a Buriram. Gli ho detto che non deve avere fretta: lo scafoide è un osso balordo, se dovesse farsi male nuovamente metterebbe a repentaglio l’intera carriera. Gli auguro di guarire, ma nei tempi giusti. E comunque farà strano non vederlo con noi nella foto di inizio stagione”.

Marquez vede solo rosso: “Finalmente un inverno tranquillo…”

Anche Marquez ha rivolto un pensiero per il connazionale, appena infortunatosi. “Dispiace, ma sono cose che succedono, e io ne so qualcosa. Quello che gli ho detto è di avere rispetto per il suo corpo: io non ne ho avuto e questa cosa l’ho pagata a caro prezzo nelle scorse stagioni. Quando diventi campione del mondo sei molto motivato e a volte spingi troppo, prendendo rischi non necessari. Ma sono sicuro che Jorge tornerà più forte di prima”.

Intanto però la moto che voleva Martin ce l’ha Marquez, e la sfida con Bagnaia promette spettacolo. “Qui in Ducati ho un ruolo diverso rispetto a quello che avevo in Honda, perché lì ero l’uomo di maggiore esperienza, mentre adesso il mio riferimento è diventato Pecco, che è in questo box da molti anni.

L’importante è cominciare a spingere da subito e colorare di rosso la stagione. Spero che alla fine possa essere il 93 il numero vincente, ma questo dipenderà da tanti fattori. E comunque la gara è diversa dai test, per cui già nel fine settimana capiremo molte cose che sin qui non potevamo capire. Per me è stato importante arrivare a Buriram in condizioni ottimali dopo aver trascorso un inverno finalmente tranquillo”.

KTM, Acosta e Bastianini a fari spenti: “Lavoriamo e poi vediamo”

Le rivali delle due Ducati sanno che provare a buttarle giù dai piani alti sarà complicato. In casa KTM peraltro l’inverno è stato durissimo, con i problemi dell’azienda madre e le voci di possibili dismissioni. “Abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che il programma MotoGP andrà avanti”, ha spiegato Pedro Acosta. “Abbiamo lavorato tanto nelle scorse settimane, servirà un po’ di pazienza ma le sensazioni sono buone”.

Enea Bastianini invece ha trovato tante difficoltà: “Per me è cambiato tutto, non pensavo fosse così difficile ambientarsi in un nuovo team che ha un modo differente di pensare da quello a cui ero abituato. I test non sono andati troppo bene, ma so di dover essere paziente e di dare spazio al lavoro per progredire il più in fretta possibile. Le Ducati restano molto avanti, ma noi e l’Aprilia avremo il compito di darle fastidio quando sarà possibile”.

Bezzecchi e la nuova vita da pilota ufficiale: “Ma senza Jorge…”

A proposito di Aprilia: non c’è Martin, ma c’è un Marco Bezzecchi tirato a lucido, finalmente investito dei gradi di pilota ufficiale. “Bella sensazione, anche se mi spiace per Jorge perché ci sarebbe servito uno come lui per sviluppare la moto più in fretta. Però un week-end di gara è qualcosa di diverso: devo ancora trovare il mio stile di guida, ma la moto è buona e i test ci hanno dato indicazioni positive. Non credo che potremo stare al passo con le Ducati, ma di sicuro abbiamo il potenziale per fare bene. Che moto è questa Aprilia? Molto tech-house, mentre Ducati ha moto più dance. Ma alla fine conterà far uscire bene il suono…”.

Sanno invece di partire più indietro Honda e Yamaha: Joan Mir (Honda) spera di entrare almeno in Q2, mentre Fabio Quartararo (Yamaha) predica calma, chiedendo “almeno 5 gare prima di capire quale sia davvero il nostro potenziale”. Forse troppe per pensare di poter diventare una mina vagante.