MotoGp, GP Thailandia 2025: orari e dove vederlo in tv. A Buriram prima sfida Bagnaia e Marquez, Martin assente

Via al primo appuntamento della MotoGP con il Gran Premio di Buriram in Thailandia: il programma completo e come seguirlo in diretta tv

Conto alla rovescia esaurito! Si accendono i semafori ma anche i motori della Moto GP con il primo appuntamento del Motomondiale 2025. Si corre il Gran Premio della Thailandia sul circuito di Buriram. Sarà la prima sfida della nuova era del Mondiale MotoGP. C’è grande attesa per la prima sfida tutta in casa Ducati tra Pecco Bagnaia e il suo nuovo compagno di squadra quel Marc Marquez che già nei test ha dimostrato la voglia di tornare a dettare legge nella classe regina. Non ci sarà invece il campione del mondo Jorge Martin che si è infortunato e operato per la seconda volta.

Thailandia, scatta il Mondiale MotoGP: Bagnaia vs Marquez a voi!

Il motomondiale non era mai scattato dal Paese asiatico. Sarà una prima volta. La MotoGP torna a correre dove si sono svolti gli ultimi test che hanno visto un Marc Marquez in grande forma e subito in grande sintonia con la nuova Ducati. Idem il fratello Alex con la vecchia GP24 del team satellite Gresini. A differenza di Pecco Bagnaia che solo all’ultimo giorno è riuscito a trovare il giusto feeling. Sul fatto che la Ducati sia la moto da battere c’è poco da obiettare.

Marquez da vecchio volpone ha subito scaricato la pressione sul suo vicino di box: “Pecco ha combattuto negli ultimi quattro campionati del mondo e ne ha vinti due. Lui è il mio principale rivale. Ci sono anche Acosta e Alex, che è stato molto forte”. Nel rispetto del gioco delle parti, Bagnaia ha scaricato la pressione sul compagno di team: “Quello che è più preparato per il primo Gran Premio è Marc. Ho avuto un problema in più, più grande di quanto sembri, ma la cosa più importante è che alla fine ho trovato buone sensazioni”.

Pesa l’assenza di Jorge Martin

Il campione del mondo del 2024, Jorge Martin, fresco di passaggio all’Aprilia, non sarà presente in Thailandia per l’inizio della stagione di MotoGP. Lo spagnolo ha subito un secondo infortunio alla vigilia della partenza per il weekend asiatico. Martinator è stato operato dopo l’infortunio rimediato a mano, avambraccio e piede sinistro presso la Clinica Dexeus a Barcellona dal Prof Mir e dalla sua equipe. Il periodo di recupero si aggirerebbe tra le 8 e le 10 settimane, dunque sarebbe costretto a saltare i primi 4 GP dell’anno.

GP Thailandia, il programma e gli orari

Venerdì 28 febbraio

– Ore 04.45: MotoGP – prove libere 1

– Ore 9.00: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 1° marzo

– Ore 04.10: MotoGP – prove libere 2

– Ore 04.50: MotoGP – qualifiche

– Ore 9.00: MotoGP – Sprint

Domenica 2 marzo

– Ore 9.00: MotoGP – gara

Dove vedere la Moto GP: diretta in chiaro della Sprint Race

Il Gran Premio della Thailandia si potrà vedere integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e in streaming su Sky Go e NOW. TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato, mentre la gara di domenica sarà invece proposta solo in differita.

