MotoGP, Bagnaia, Marquez e Martin volano gli stracci ad Assen: "Ducati ha cambiato le carte in tavola"

Conferenza stampa piccantissima tra i tre tenori della MotoGP alla vigilia del week end del Gran Premio di Assen: Bagnaia, Marquez e Martin non se le sono mandate a dire, Jorge ha il dente avvelenato con Ducati, siparietto Pecco-Marc

Non siamo nemmeno a metà stagione e già la MotoGP pensa al prossimo anno. Lo sanno bene Francesco Bagnaia, Marc Marquez e Jorge Martin che hanno dato vita ad uno spettacolo durante la conferenza stampa del giovedì che apre il week end del Gran Premio d’Olanda ad Assen. Prima di darsele in pista a partire da domani i tre “tenori” della classe regina se le sono date davanti a microfoni, telecamere e taccuini.

La rivoluzione della griglia del prossimo MotoMondiale è stato un tema di grande attualità, più del presente. Il passaggio di Marquez sulla Ducati ufficiale è stato uno screwjob non di poco conto sia per Bagnaia che per Martin che evidentemente non l’ha presa bene al di là della sua scelta, quasi obbligata, di andare in Aprilia. Insomma un bel clima per un fine settimana olandese rovente, non c’è che dire.

MotoGP, Martin attacca Ducati: “Qualcuno ha cambiato le carte in tavola”

Il primo a non mandarle a dire è stato Jorge Martin. Che si è sentito tradito dalla promessa Ducati, fatta non poco più di un mese fa a Barcellona, di un posto nel team Prima Ducati al fianco di Pecco Bagnaia. Nel giro di una settimana però è cambiato tutto con Marquez capace di costringere e convincere i vertici di Borgo Panigale a cambiare idea, scaricando Martin per il pilota di Cervera. Martin non l’ha presa bene:

“È stato frustrante, qualcuno ha cambiato le carte in tavola. Dopo 4 anni che cercavo di andare in factory… ma resterò professionale per questo finale di stagione, Ducati è casa mia fino a Valencia e farò il massimo per vincere. Mi hanno assicurato che non cambierà niente da qui a fine Mondiale”

Martin ha parlato anche della scelta, quasi obbligata, di cambiare aria, lasciare Ducati per andare in Aprilia: “Quella di Aprilia è comunque una scelta fatta con il cuore di cui sono molto felice. Espargaro non mi ha influenzato. Sento che sarò felice e veloce con la casa di Noale”

Fonte: Ansa

Assen, Marquez ammette: “Sono stato egoista ma a volte serve”

Il suo è stato un capolavoro di diplomazia politica. Marquez voleva la moto migliore. Voleva la Ducati. Ma non poteva pretendere da subito una moto ufficiale. L’abile stratega spagnolo col suo staff ha studiato tutto nei minimi dettagli. Scacco matto in due mosse. Un risultato per cui Marquez non si sente in colpa con nessuno:

“Nel weekend italiano stavano prendendo una decisione, io sono stato molto chiaro e onesto su quello che volevo per il mio futuro. Ho ottenuto quello che cercavo, il resto non mi interessa. A volte nello sport bisogna essere egoisti”

Bagnaia duro: “Marquez furbo e intelligente, non interpellato da Ducati”

E poi c’è lui. Il campione del mondo in carica. Pecco Bagnaia cerca di concentrarsi più sul presente che sul futuro visto il momento buono, reduce da due vittorie a Barcellona e Mugello dove ha fatto pure doppietta tra Sprint e gara. Ma ovviamente non si tira indietro dal commentare il “caos” di mercato piloti scaturito nell’ultimo mese con Ducati protagonista della scelta tra Marquez e Martin.

“Marc è molto furbo e intelligente, capirà alla perfezione come adattarsi al team. Conosco meno lui di quanto conosca Martin ma cambia poco. Ducati? Non sono stato interpellato sulla scelta del compagno di squadra, ma è un bene per me concentrarmi sulle gare”

Il siparietto Marquez-Bagnaia in conferenza

Tanto per non farsi mancare nulla, in conferenza stampa Bagnaia e Marquez futuri compagni di scuderia in Ducati sono stati provocati anche sul fatto di non seguirsi reciprocamente sui social. Secca la risposta di entrambi. “Per me l’importante è seguirlo da vicino in pista, non su Instagram” ha detto Marquez, gli ha fatto eco Bagnaia: “Non seguo Marquez su Instagram, staremo a vedere se lo seguirò“.