MotoGP Assen: info, orari, dove vedere in tv e in streaming il Gp d'Olanda

Dove vedere in tv il Gran Premio d'Olanda, sulla mitica pista di Assen, ottava prova del Mondiale MotoGP: orari, programma e Sprint Race. Bagnaia va a caccia del tris in piena rivoluzione 2025

Dopo quasi un mese di stop forzato, la MotoGp torna in pista con una delle gare più storiche e attese dell’anno, il GP d’Olanda ad Assen, la Cattedrale della Velocità. L’ultimo weekend agonistico risale al Mugello, dove Pecco Bagnaia ha dominato sia nella Sprint, sia nella gara della domenica. Ma soprattutto nei giorni successi la classe regina ha fatto parlare per la rivoluzione in griglia per il 2025: Marquez sulla Ducati ufficiale, Martin in Aprilia raggiunto da Bezzecchi e poi ancora Bastianini e Vinales in Ktm. Ma veniamo all’attualità, vediamo dove e come sarà possibile seguire il Gran Premio di Olanda di MotoGP con gli orari e la classica Sprint Race al sabato.

GP Assen MotoGP: Bagnaia per il tris, Marquez e Martin pensando al 2025

Il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, punta al tris consecutivo in gara dopo Barcellona e Mugello, mirando a ridurre il distacco dal leader della classifica, Jorge Martin, attualmente in testa con un margine di 18 punti. Occhio a Marc Marquez, ancora in cerca della sua prima vittoria nel 2024 ma sempre in lizza al terzo posto della graduatoria. Importante sarà anche il fattore mercato, con i recenti movimenti che potrebbero giocare un ruolo determinante anche in pista.

Dopo l’entusiasmante doppietta al Mugello, Pecco Bagnaia non vede l’ora di tornare in pista ad Assen, dove cercherà di confermare il suo stato di forma contro un Jorge Martin determinato a difendere la sua leadership. “In queste tre settimane mi sono riposato ma soprattutto ho continuato ad allenarmi”, ha commentato il campione del mondo in carica. “Si torna a fare sul serio e sono contento di riprendere la stagione da Assen, una delle mie piste preferite che ho anche tatuato sulla mia pelle”.

Tanta fiducia del pilota di Torino in vista del weekend in Olanda: “Spero che il meteo ci consenta di lavorare con continuità, ma sono pronto ad affrontare il fine settimana con qualsiasi condizione”. Ma non è l’unico a destare interesse: Enea Bastianini va a caccia della continuità dopo l’importante conquista del secondo posto conquistato al Mugello. Ora, con il futuro ormai ufficializzato alla KTM Tech3, il classe ’97 punta a consolidare i suoi progressi.

MotoGp d’Olanda, il circuito di Assen e i precedenti

Il circuito di Assen, noto anche come “L’Università della moto” o “La Cattedrale della velocità”, si estende per 4500 metri e presenta un tracciato caratterizzato da 18 curve, di cui 6 a sinistra e 12 a destra. Secondo le analisi Brembo, è considerato uno dei circuiti meno stressanti per i freni, con i piloti che li utilizzeranno per meno di 32 secondi per ogni giro. Tra le dieci frenate previste, solo quella in discesa della Haarbocht è la più impegnativa.

Il TT Circuit ospita una gara del motomondiale ogni anno dal 1949, con l’unica eccezione dell’anno della pandemia nel 2020. Angel Nieto detiene il record di vittorie sul circuito, con 15 trionfi nelle diverse categorie, seguito da Giacomo Agostini a quota 14 e dal leggendario Valentino Rossi con 9 vittorie. Nelle ultime due edizioni, invece, ha trionfato Pecco Bagnaia. Il record ufficiale della pista appartiene a Marco Bezzecchi su Ducati, con un tempo di 1’31.472 registrato nelle qualifiche del 2023.

MotoGp d’Olanda, dove vederlo in diretta tv e streaming

Il MotoGp d’Olanda è pronto a infiammare il weekend dal 28 al 30 giugno. Si inizia venerdì con le prove libere seguite il giorno successivo dalle qualifiche e dalla Sprint nel pomeriggio. La gara, invece, andrà in scena domenica. Tutti gli appassionati potranno seguire l’intero weekend in diretta tv su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre, le qualifiche e la gara saranno trasmesse in chiaro anche su TV8.

Il programma

Venerdì 28 giugno

Prove libere 1 ore 10:40

Pre qualifiche ore 14:55

Sabato 29 giugno

Prove libere 2 ore 10:05

Qualifiche ore 10:45 (anche su TV8)

Sprint ore 14:55 (anche su TV8)

Domenica 30 giugno