MotoGP, diretta test Buriram seconda giornata LIVE: Marquez a caccia di conferme, Bagnaia del feeling Ducati

Ultimo aggiornamento: 13-02-2025 07:53

Circuito di Buriram, 13 febbraio 2025 – Ultimissimo test per la MotoGP in vista dell’inizio del Motomondiale tra due settimane proprio su questa pista nel Gran Premio di Thailandia. Team e piloti affinano le moto nell’ultima prova generale. Ducati, Ktm, Aprilia, Yamaha e Honda cercano il setting migliore. A caccia di conferme i fratelli Marquez, più veloci ieri. Mentre tanto lavoro da fare per Bagnaia così come per i vari Bezzecchi, Bastianini, Quartararo, Morbidelli e gli altri.

Diretta test MotoGP Buriram Live ultima giornata!

