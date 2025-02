MotoGP, diretta test Buriram LIVE prima giornata: Marquez e Bagnaia al lavoro, Martin sta a guardare

La MotoGP torna in pista. Ultimo shakedown per la classe regina in vista dell’inizio del Mondiale. A due settimane esatte dal Gran Premio di Thailandia che darà il via al Campionato 2025, si torna a girare nei test di Buriram previsti dal 12 al 13 febbraio. Si corre dunque sullo stesso circuito in cui si apriranno le danze del Motomondiale. Le sessioni inizieranno alle 04:00 e termineranno alle 12:00 ora italiana. Un’unica sessione senza stop al cronometro, coi piloti e i team che dovranno dunque gestire il lavoro e anche il momento della pausa pranzo (di solito previsto intorno a metà giornata). Non è prevista diretta tv nemmeno sui canali ufficiali della MotoGP. Con Virgilio Sport potrete seguire il nostro classico liveblog a partire dal mattino intorno alle 7.30.

Martin assente, Bagnaia e Marquez si confrontano con Yamaha e le altre Ducati