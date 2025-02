MotoGP, Martin morde il freno dopo l'operazione: messaggio a Bagnaia e Marquez. Volano stracci contro Michelin

Il campione del mondo MotoGP è tornato, nelle dichiarazioni rilasciate a cavallo del suo ricovero in Spagna, sull’incidente e sulle eventuali cause senza darsi una spiegazione: “Non so cosa sia successo, sinceramente, ma è stato un peccato. È stata la mia prima esperienza con la gomma”.

L’esito dell’operazione per il madrileno dipendeva dalla possibilità che il trauma cranico subito durante l’impatto gli consentisse di entrare in sala operatoria. Ed è stato lo stesso pilota a rassicurare tutti lanciando un messaggio ai suoi rivali, in primis Marquez e Bagnaia che sono i principali candidati a prendersi la tabella numero 1: “Voglio riprendermi al più presto. Ho avuto un buon impatto, ho avuto parecchio dolore, ma il viaggio è andato bene e ho trascorso le ore precauzionali in ospedale (in Malesia) e ora sono qui per rimettere tutto a posto”.

Nonostante l’obiettivo del campione sia quello di tornare sulla scena il prima possibile c’è cautela sui tempi di recupero che hanno come obiettivo il rientro almeno per la prima gara del Mondiale 2025 in Thailandia a fine mese: “Non abbiamo potuto lavorare molto, ma sono sicuro che Marco (Bezzecchi) sta bene e troveremo il modo di andare veloci”. Come ha ricordato Jorge sul suo account Instagram, “Ho fallito molte più volte di quante ne abbia avute di successo, ma non ho mai smesso di provare”. “Ci vediamo presto”.

Dall’altro canto come ha detto il team manager Aprilia, Davide Brivio non è da escludere che Martin possa voler accelerare i tempi di recupero e provare ad essere in pista per i test thailandesi. Rivola ha provato a restare coi piedi per terra: “Direi che Jorge probabilmente tornerà in moto nella prima gara (2 marzo), ma sono piloti, non uomini comuni, spingono sempre al massimo. Ma questa volta forse più che spronarlo, dovremo frenarlo”.