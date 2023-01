24-01-2023 16:28

Il Motomondiale 2023 riparte dal Portogallo. Il 26 marzo 2023 ricomincia dal circuito di Portimao il mondiale della MotoGP con Pecco Bagnaia con il titolo di campione uscente. Quest’anno il calendario della classe regina prevede 21 gran premi distribuiti su quattro continenti. Il campionato della MotoGP inizia il 26 marzo 2023 dal Portogallo e termina il 26 novembre con la solita tappa di Valencia. Dopo l’esordio in terra lusitana, la carovana va in Argentina e Usa per poi tornare in Europa con tappe come Spagna, Francia, Italia, Germania, Olanda. Interessante la parentesi in Kazakistan prima di Silverstone e delle altre tappe europee fino a Misano come al solito in programma a inizio settembre. Dopo di che in calendario è apparso il primo gp d’India, cui faranno seguito le classiche gare sui circuiti asiatici compreso Phillip Island in Australia. Il 26 novembre il mondiale terminerà come di consueto a Valencia.

Dove vedere i gp della MotoGP in diretta tv e streaming

Sky

Anche quest’anno la MotoGP è un’esclusiva Sky, che trasmetterà tutti i gran premi di tutta la stagione sul canale SkySport MotoGP. Per vedere quindi occorre sottoscrivere un contratto. Per vedere lo streaming si può accedere a SkyGO o alla piattaforma Now.

Tv8 in chiaro

Su Tv8 sono trasmesse le differite di tutte le gare e la diretta in chiaro di 6 gran premi (che per adesso l’emittente non ha ancora indicato).

Gran premio Data Orario Sky Tv8 Portogallo 26 mar 14.00 x Argentina 2 apr 18.00 x Americhe 16 apr 17.00 x Spagna 30 apr 14.00 x Francia 14 mag 14.00 x Italia 11 giu 14.00 x Germania 18 giu 14.00 x Olanda 25 giu 14.00 x Kazakistan 9 lug 10.00 x Inghilterra 6 ago 14.00 x Austria 20 ago 14.00 x Catalogna 3 sett 14.00 x San Marino 10 sett 14.00 x India 24 sett 11.00 x Giappone 1 ott 8.00 x Indonesia 15 ott 9.00 x Australia 22 ott 5.00 x Thailandia 29 ott 10.00 x Malaysia 12 nov 9.00 x Qatar 19 nov 17.00 x Valencia 26 nov 14.00 x

Per conoscere tutti i dettagli sulla stagione e quindi anche date e orari di prove libere, qualifiche, sprint race e gare consultare il calendario della MotoGp

FAQ Quando inizia il mondiale di MotoGP 2023? Il 26 marzo a Portimao (Portogallo) Quando finisce il mondiale MotoGP 2023? Il 26 novembre 2023 a Valencia Quali gran premi MotoGP ci sono in Italia? I gran premi del Mugello (Gp Italia) e di Misano (Gp San Marino) Quando si corre il Gp del Mugello? L'11 giugno 2023 Quando si corre il Gp di Misano? Il 10 settembre 2023

VIRGILIO SPORT